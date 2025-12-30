Cappellini esplicito nella sua Relazione Finale: ripristinare la Direzione della Polizia Municipale

Ma la Giunta ignora le indicazioni dell’ex comandante ed è sorda agli appelli dei sindacati

Nella sua relazione di fine incarico, l’ex comandante della Polizia Municipale Cappellini è stato esplicito: l’attuale macrostruttura non funziona.

Nel 2023 la Giunta aveva riorganizzato la Polizia Municipale, trasformando quella che era una Direzione a sé stante in un Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, declassando quindi il Comandante da dirigente a un incarico di Elevata Qualificazione (con la curiosa conseguenza che due suoi sottoposti mantenevano un incarico di livello più alto rispetto a quello del Comandante). Insomma, la Giunta aveva voluto ridurre sotto controllo politico quello che dovrebbe essere un incarico tecnico. Ma a detta di colui che quell’incarico l’ha svolto nell’ultimo anno e mezzo, questa riorganizzazione non funziona. Tra l’altro, il declassamento era stato gestito spostando alcune competenze che prima erano della Direzione della Polizia Municipale alla Direzione del Personale, complicando il lavoro di entrambi gli uffici.

La relazione dell’ex comandante è però interessante per altri motivi.

Intanto, ribadisce la costante, strutturale carenza d’organico. Problema annoso, per il quale due anni fa era stato indetto uno sciopero, e che in questi giorni il sindacato CUB ha nuovamente portato al centro dell’attenzione, assieme ai problemi degli edifici alla Sesta Porta e al costante aumento di lavoro, legato alla gestione degli eventi cittadini e del traffico. L’attuale turnazione a scalare e i provvedimenti di rotazione straordinaria facoltativa non sono più sostenibili e Cappellini ritiene che vada ripensato l’orario di lavoro, garantendo il diritto al riposo. L’ex Comandante riferisce di aver preso in mano un Corpo in sofferenza, sia a livello organizzativo che relazionale e di fiducia. Non possiamo fare a meno di ricordare, a questo proposito, la disastrosa gestione del caso Migliorini. Nella relazione viene esplicitamente detto che, di fronte a questa situazione, l’approccio seguito e che ha mostrato risultati nettamente positivi (analizzati dall’associazione Cerchioblu) è stato quello di puntare su una leadership diffusa e partecipativa, permettendo momenti di confronto e incentivando la propositività da parte del personale. Tutto il contrario insomma di un approccio verticistico e accentrato nelle mani politiche, come quello alla base dell’attuale macrostruttura. Grave infine il riferimento alla resistenza interna al Corpo, “seppur di pochi”, a questi cambiamenti, che ha costretto Cappellini a rinunciare a proseguire nell’incarico.

Di fronte a questa relazione dettagliata e chiara nelle indicazioni, la Giunta che fa? Non solo ignora gli appelli dei sindacati, anche questi in sintonia con le indicazioni di Cappellini, ma in sede di discussione del bilancio la maggioranza rigetta le nostre proposte di emendamento al Documento Unico di Programmazione, con le quali chiedevamo il ripristino della Direzione della Polizia Municipale, invece di un Ufficio gestito da un incarico a Elevata Qualificazione. E di nuove assunzioni assolutamente non se ne parla.

Un atteggiamento miope, inutilmente autoritario, ma soprattutto dannoso per i più di 100 dipendenti della Polizia Municipale e controproducente per la città tutta.

