Carcere: la destra rifiuta il tavolo permanente rinnegando con l’Assessore Sikera il percorso portato avanti dall’inizio della legislatura sino ad ora

Purtroppo di fronte alla impietosa relazione della Garante, la Destra sceglie di rinnegare il percorso fino ad ora fatto per la costituzione di un tavolo permanente sulla situazione penitenziaria.

Oggi in consiglio comunale la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, avv. Abu Awwad, ha presentato la consueta relazione del suo operato. Una relazione che ha messo a nudo la drammatica situazione in cui versa il carcere Don Bosco, l’assenza delle più basilari condizioni igienico-sanitarie, la cronica scarsità di percorsi di reinserimento all’esterno, la necessità di un vero coordinamento tra carcere, servizi territoriali, istituzioni, terzo settore, perché chi esca dal carcere possa reinserirsi veramente in società e non ritorni da dove e arrivato.

Una relazione impietosa, che chiama alle proprie responsabilità tutte le istituzioni locali.

Di fronte a questo quadro, la maggioranza ha deciso di approvare un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e sottoscritto da tutte le minoranze per la realizzazione della pensilina che sin dal 2014, anche noi con numerosi nostri atti, abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere per le famiglie delle persone detenute in attesa di colloquio.

Di atti su questa questione ne sono già stati approvati tanti in passato, ma esplicitamente in commissione qualche mese fa ci era stato detto che le intenzioni di investire su questa struttura mancavano, che entro la fine del mandato non si sarebbe realizzato nulla. Vedremo se dopo questo atto cambierà qualcosa.

La Destra ha però deciso di mettersi di traverso al percorso portato avanti in seconda commissione, dove durante l’assessorato Porcaro tutte le forze politiche si erano espresse positivamente, per ottenere l’istituzione di un tavolo permanente sulla situazione del carcere cittadino, che permetta quella sinergia tra enti e società civile di cui parlava la Garante nella sua relazione e la cui assenza è la diretta conseguenza della disgregazione dei servizi territoriali e delle opportunità di inserimento sociale del territorio.

Un percorso condiviso tra maggioranza e minoranza, maggioranza che, oggi, per bocca dell’assessore Sikera, che, per altro, in commissione aveva chiesto una proposta di atto per mettere per iscritto la proposta, sembra trovare l’opposizione netta della Destra. L’atto è stato presentato, condiviso con tutte le forze politiche anticipatamente in un’ottica di condivisione di un percorso avviato assieme. Se la discussione con le minoranze ha portato ad un miglioramento del testo, la maggioranza ha categoricamente rifiutato il confronto, non intervenendo, non presentando emendamenti.

Unico intervento è stato quello dell’assessore Sikera, che assente durante la relazione della Garante, ha rinnegato le sue parole in commissione, imputandoci di non voler accettare una direzione, quella assunta dall’amministrazione, di fattivo pragmatismo. Direzione che non ha in questi anni avuto però nessun esito fattivo, eccettuato lo sportello anagrafe in carcere: la Destra ha insomma esplicitato di non aver nessuna intenzione di svolgere un ruolo di facilitazione e coordinamento dei servizi, sempre più in sofferenza, continuando a non rispondere alle istanze di chi in carcere ci lavora e alle esigenze di chi dal carcere esce più marginale di come era entrato. Una risposta che umilia le importanti richieste della Garante e che senza imbarazzi, rivendica il totale disinteresse per le persone recluse.

Diritti in Comune — Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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