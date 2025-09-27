Carenza Assistenti sociali: dalla Conferenza Zonale dei sindaci nessun provvedimento per muove assunzioni

Dalla Conferenza Zonale dei sindaci dello scorso 23 settembre nessun impegno concreto e rapido per l’assunzione di nuovi assistenti sociali.

È questo quello che è emerso dalla risposta della assessora Bonanno al question time presentato dal nostro gruppo consiliare nella ultima seduta del Consiglio comunale.

Riteniamo molto grave questa condotta dei Comuni a partire da quello di Pisa e della ASL, che non solo hanno la responsabilità in tutti questi anni di non aver mai raggiunto il parametro previsto dalla legge di un assistente sociale ogni 5000 abitanti ma che oggi a fronte di soli 22 lavoratrici in servizio non prevedono alcun intervento urgente per garantire diritti e tutele delle fasce più deboli della popolazione.

E non solo. Da mesi e mesi non vengono più neanche fatte le sostituzioni delle lavoratrici che vanno in maternità: una vergogna.

A fronte di questa situazione incresciosa l’assessora Bonanno ha riferito che nella Conferenza zonale è stato deciso che verranno fatti degli approfondimenti da parte degli uffici per verificare la possibilità di trovare le risorse utilizzando eventualmente il Fondo povertà. Troviamo incredibile, anche in questo caso, il modo di procedere fatti di continui rinvii. Come è possibile che non si siano fatte queste verifiche sulle risorse prima della conferenza zonale dove si sarebbero dovute prendere le decisioni?

Il dato di fondo è che dalla riunione dei comuni e della ASL dello scorso 23 settembre non si è assunta la gravità del problema che da mesi e mesi denunciamo insieme a i sindacati e alle lavoratrici.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

