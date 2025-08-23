Carta spesa: strumento di propaganda, con poche risorse tanti esclusi e non investendo sui servizi

Ecco un’altra graduatoria fatta uscire in pieno agosto con 15 giorni di tempo per eventuali opposizioni. Questa volta riguarda uno strumento di pura propaganda della Giunta Conti in cui si sperperano soldi pubblici.

Stiamo parlando della “carta spesa”: le famiglie con isee inferiore a 15 mila euro ricevono una volta sola un bonus di 200 o 300 euro per generi alimentari!! Siamo oltre la carità pelosa a fronte della assenza di politiche attive contro la povertà.

Una gentil concessione che niente può risolvere di strutturale rispetto a chi tutti i giorni non arriva neanche alla quarta settimana del mese. Non diritti ma bonus, elegartiti col contagocce dietro richiesta, oltretutto con poche risorse. Visto che nel comunicato di propaganda a fronte di 712 istanze ammesse vi sono 129 persone che pur avendo diritto ne sono rimaste escluse per mancanza di risorse!!

Questa non è politica ma propaganda.

La logica dei bonus è assolutamente inefficace: esclude sia in termini di numeri che di possibilità di presentare domanda. Gli investimenti devono essere fatti a livello strutturale sui servizi: per esempio incrementando le forze degli assistenti sociali, attraverso politiche che contrastino attivamente il caro affitti e la povertà abitativa, ma anche con un impegno attivo per l’aumento dei salari e con la garanzia di un minimo di legge che restituisca dignità al lavoro. Insomma serve tutto quello che la destra non fa, sia a livello locale che nazionale: qui svendendo il patrimonio pubblico, là investendo il 5 per cento del PIL nelle spese militari.

Questa è l’amara verità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...