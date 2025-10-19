CAS a Coltano: dalla destra solo propaganda. Servono strutture di accoglienza in città

La notizia della apertura di un Cas a Coltano sta mettendo a nudo tutte le criticità di un sistema dell’accoglienza che non funziona, e mostra come la destra a partire dalla Giunta Conti ancora una volta usa il tema dell’immigrazione come occasione di propaganda discriminatoria.

In tutti questi anni il Comune di Pisa non ha messo a disposizione un centimetro quadrato per progetti per l’accoglienza, anzi è uscita dalla rete Sai (il sistema di centri gestiti dai Comuni): ha dunque rinunciato alle risorse pubbliche stanziate a questo scopo, opponendosi però ogni volta alla Prefettura su eventuali luoghi di accoglienza nella città.

Ed è esattamente quello che sta avvenendo in questi giorni con Conti che ancora una volta fa il pesce di barile, dichiarando di non sapere e preparandosi per domani ad una passerella a Coltano. Ancora una volta assistiamo a livello istituzionale ad uno spettacolo indecoroso sulla pelle di ragazzi che sono venuti nel nostro paese molto spesso fuggendo da situazioni insostenibili.

Oltretutto non stiamo parlando di alcuna emergenza ma solo di trovare una ordinaria struttura in grado di ospitare qualche decina di persone. La Prefettura, il Comune e gli altri enti dovrebbero collaborare ordinariamente per governare questi processi. È infatti assolutamente sbagliato che non sia stata fatto un incontro pubblico per informare che si sarebbe aperto un Cas a Coltano spiegando tempi e modalità di funzionamento, questo avrebbe potuto prevenire preoccupazioni infondate a cui invece si è voluto aprire la strada. Anche stavolta sembra che questo modo di procedere sia fatto ad arte per creare criticità e non per creare contesti positivi di accoglienza.

Per questo abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità preposte sul percorso di apertura del Cas, sul gestore e sui percorsi che faranno i ragazzi ospitati all’interno della struttura.

La collocazione a Coltano è, infine, sbagliata non perchè è al centro del borgo di Coltano o per le motivazioni razziste addotte da Ziello ma perchè è un luogo decentrato, difficilmente raggiungibile senza mezzi propri che questi ragazzi non hanno e quindi assolutamente inadatto per i processi di inclusione che devono essere attivati.

Abbiamo chiesto un incontro con il soggetto gestore per un sopralluogo nella struttura e per incontrare le persone ospitate.

