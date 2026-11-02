Casa a Pisa: 850 domande e solo 141 assegnazioni. Una gestione fallimentare tra burocrazia e alienazioni

È uscito il nuovo bando ERP per la formazione di una nuova graduatoria di aventi diritto alla casa popolare.

Il bisogno abitativo cresce ogni giorno nei racconti di un paese e di una città sempre più in ginocchio.

Vista la insopportabile propaganda del Sindaco Conti che continua a raccontare di aver assegnato due case a settimana, cosa che anzitutto non è vera, ma soprattutto è comunque insufficiente, abbiamo deciso di presentare la scorsa settimana un question time per raccontare alla città la verità su come questa giunta gestisce la questione abitativa.

Ebbene lo scorso bando (presentato in ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto e con una graduatoria uscita con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto nel bando stesso) ha visto dal 1 gennaio 2024 ad oggi solo 141 nuove assegnazioni, un dato ben diverso da quello che racconta il sindaco e che, comunque, è un dato di cui preoccuparsi e non certo andare fieri.

L’efficacia della risposta abitativa si misura unicamente nel rapporto tra domande e nuove assegnazioni: quante persone escono davvero dall’emergenza.

Il rapporto è 850 domande a fronte di 141 risposte in 3 anni.

Un dato di per sé tragico che diventa ancor più allarmante se si considera che le graduatorie dell’emergenza abitativa aumentano (536 famiglie, l’ultimo dato raccolto nel corso di quest’anno) e delle persone albergate (in media 200 di cui oltre 90 minori, sempre secondo i dati raccolti in questi anni).

Mentre il comune si preoccupa di investire sull’attrazione del turismo, sulla svendita del patrimonio pubblico, e sull’inaugurare spazi come gli studentati privati dove una doppia costa 800 Euro al mese circa, il problema della casa si aggrava senza che siano presi provvedimenti in grado di andare incontro al bisogno crescente.

A questa drammatica mancanza di risposte si aggiunge una scelta politica scellerata sulla gestione del patrimonio pubblico. La Giunta Conti ha inserito nel piano di dismissione e ricognizione beni alienabili un patrimonio immenso dal valore complessivo di quasi 95 milioni di euro (tra cui 380 alloggi ERP gestiti da APES, di cui ben 30 lasciati colpevolmente sfitti, decine di appartamenti comunali e persino interi complessi residenziali). Immobili, appartamenti ed ex alloggi di servizio che non dovrebbero essere svenduti all’asta per far cassa, ma ristrutturati, recuperati e messi immediatamente a disposizione per dare un tetto a chi si trova nell’emergenza abitativa.

Vogliamo infatti porre un’altra questione che è quella relative all’organico con cui può lavorare l’ufficio casa. Da una delle ultime commissioni è emerso che sono solo due unità impiegate in questo ufficio gravato da responsabilità e compiti crescenti, chiamati a dare risposte urgenti e capillari dopo il trasferimento al comune dell’emergenza abitativa conseguente allo scioglimento della Società della Salute.

Insomma, le risposte sono insufficienti e la propaganda deve finire, occorre un’inversione urgente su queste politiche anche perché la domanda aumenterà, perché per quanto la Destra finga di non vedere, la povertà e il bisogno abitativo crescono.

Forse non è un caso che non si siano suonate le trombe per annunciare il nuovo bando, così come non è un caso che il bando per il contributo all’affitto sia uscito in pieno agosto e solo dopo sia stato prorogato.

Noi crediamo che il caso non esista e che più probabilmente ci si nasconda dietro alla burocrazia per fare di tutto per avere meno domande possibili, ben sapendo di non essere assolutamente in grado di soddisfarle davvero, e, drammaticamente, di non aver investito neppure per creare una struttura organizzativa idonea a prendere tempestivamente in carico le richieste.

Diritti in comune (Una città in comune – rifondazione Comunista Pisa)

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