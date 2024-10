Case dello studente: l’ARDSU avvia la privatizzazione di alcune residenze, riducendo i posti letto

Si privatizzano le case dello studente pubbliche riducendo ulteriormente i posti letto per gli studenti e le studentesse. E’ questa l’operazione che la Regione Toscana, attraverso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ha deciso di avviare, riducendo ulteriormente le garanzie per il diritto allo studio.

E per farlo ha deciso di ricorrere ad uno degli strumenti principe nei processi di privatizzazione ed esternalizzazione: il project financing. Infatti l’ARDSU Toscana ha pubblicato un avviso riguardante alcune residenze studentesche nei Comuni di Pisa, Firenze e Siena.

Il privato si impegna a realizzare lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione e ammodernamento dei relativi immobili, e a curare gli aspetti gestionali delle residenze universitarie (come guardiania/reception, pulizie e sanificazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria).

In cambio l’ARDSU Toscana pagherà al privato per l’utilizzo dell’80% dei posti letto, destinandoli ai propri beneficiari, mentre il restante 20% sarà liberamente gestito dal privato, che ne incasserà i profitti. In altre parole solo l’80% dei posti disponibili saranno destinati a garantire il diritto allo studio, con una riduzione netta dei posti letto disponibili. Nel caso di Pisa sono interessate tre residenze studentesche: Nettuno, Don Bosco e San Cataldo.

Si tratta di una operazione inaccettabile. La Regione Toscana, anziché investire su nuovi posti letto avviando, ad esempio, un’intesa con Investimenti Immobiliari italiani Sgr (INVIMIT Sgr) per il recupero della residenza Paradisa, privatizza parte di quelli esistenti. Chiediamo che questo bando sia subito ritirato

