Case popolari di San Giusto invivibili per muffa e umidità. Dichiarate “antigieniche” dalla ASL

Oggi abbiamo denunciato l’ennesima situazione indegna in cui versano alcune case popolari nel quartiere di San Giusto.

Anche questa volta sono di Apes le responsabilità per le modalità con cui sono stati fatti i lavori in alcuni condomini in via San Benedetto e le criticità che non sono state risolte nonostante le ripetute denunce degli inquilini.

In questo caso chi abita nella casa popolare ha fatto svolgere ad aprile a proprie spese un sopralluogo all’Asl per la muffa in tutte le stanze, visti i mancati interventi di Apes, e l’Asl ha certificato l’alloggio antigienico. Nonostante questo nulla è stato fatto da mesi e mesi con un inquilini costretti a vivere in condizioni insalubri con anche una stanza ormai inutilizzabile per le infiltrazioni.

Tutto questo è inaccettabile.

Oggi abbiamo fatto insieme alle persone che abitano in questo appartamento una conferenza stampa per mostrare questo scandalo e il modo in cui Apes e Comune calpestano dignità e diritti delle persone. Questa situazione va risolta subito!

Una casa degna è un diritto e noi lo difenderemo insieme agli inquilini e alle inquiline, con i sindacati e i movimenti di lotta per la casa.

