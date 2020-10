Case popolari: priorità assoluta un piano per la sicurezza e le manutenzioni

Dopo la caduta di un solaio in una casa popolare a Gagno, anche in alcuni appartamenti in via Pungilupo si è verificato il crollo di alcuni calcinacci. Anche in questo caso si tratta di un fatto annunciato, viste le numerose segnalazioni fatte negli anni dagli abitanti.

Da tempo denunciamo, insieme a sindacati degli inquilini e comitati di quartiere, la necessità di interventi urgenti sulle case popolari nel Comune di Pisa. Serve un serio e costante monitoraggio degli alloggi, con interventi mirati e immediati, specie laddove la situazione è più critica. Al riguardo abbiamo presentato una interpellanza urgente in merito alla mappatura degli immobili Erp, che necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Si tratta di un documento che Apes ogni anno deve inviare alla Regione: è stato inviato? Cosa contiene? Cosa è stato realizzato nel frattempo?

Ma serve anche finanziare un piano di riqualificazione di tutto il patrimonio immobiliare pubblico che, evidentemente, in troppi casi versa in condizioni inadeguate: decine di famiglie pagano canoni per case popolari che non sono in alcun modo dignitose e che espongono a rischi per la salute le persone che vi abitano.

Servono poi risorse adeguate per incrementare ulteriormente gli alloggi popolari e potenziare il personale degli uffici, altamente insufficiente e dunque non in grado di rispondere ai bisogni e alle domande crescenti.

Servono misure per proteggere le famiglie che vivono in affitto, nel caso di “morosità incolpevoli”: attraversiamo una crisi sociale ed economica molto pesante, destinata a divenirlo sempre di più.

A fronte di questo, l’assessora Gambaccini pensa che la soluzione sia unicamente l’approccio vessatorio e colpevolizzante, sancito in un nuovo protocollo tra Sepi e Apes, che dà mandato alla prima di recuperare le morosità. Da settimane chiediamo di avere questo documento, senza però alcun esito.

Da parte nostra, continueremo a monitorare la situazione delle case popolari, proponendo nella prima variazione di bilancio uno stanziamento straordinario dedicato.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

