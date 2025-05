Caserma Artale, speculazione da manuale senza nessuna tutela dell’interesse pubblico: Area rivenduta da una società fiorentina ad una torinese tramite altre 2 società ad hoc per 6 milioni e 550 mila euro

Una speculazione immobiliare da manuale pienamente sostenuto dalla Giunta Conti: non può definirsi altrimenti quello che, come abbiamo denunciato in tutti questi anni, è avvenuto su un bene come l’ex-Caserma Artale, un patrimonio pubblico unico adiacente al complesso del Santa Chiara e a Piazza dei Miracoli.

Era il marzo del 2023 quando, in un incontro pubblico, i progettisti della San Ranieri Srl, la controllata della AD Casa, immobiliare di Firenze che aveva comprato l’area ad un prezzo ridicolo (3 milioni 950 mila euro), ribadirono che il fine dell’operazione era quello di massimizzare i margini di profitto, annunciando addirittura già allora l’interesse a vendere una volta approvato il Piano di recupero e prima di costruire. Ed è esattamente quello che è avvenuto come confermato ieri dalla risposta dell’assessore Dringoli alla nostra interpellanza. Infatti nell’agosto del 2024 la San Ranieri Srl ha ricevuto una offerta per l’acquisto della ex-caserma Artale da parte della società Reci di Torino, il cui business è la realizzazione di hotel studenteschi.

E grazie al nostro atto ispettivo siamo riusciti a chiarire i contorni di questa maxi operazione immobiliare. Infatti la società torinese ha nominato nell’ottobre del 2024 come acquirente due società a responsabilità limitata: la Pisa Residenze e la Via Paolo Savi rispettivamente acquirenti dell’area l’una per un importo di 250 mila euro e l’altra per 6 milioni e 300 mila euro. Così lo scorso 15 ottobre le due società (Pisa Residenze, e Via Paola Savi) per conto della società torinese hanno acquistato dalla San Ranieri Srl per un prezzo complessivo di 6 milioni 550 mila euro l’intera Caserma Artale.

La San Ranieri Srl ha realizzato così una pura operazione immobiliare, come era evidente, non avendo alcun interesse al recupero dell’area ma solo all’acquisto e alla rivendita con un importante guadagno. Al contempo si tratterà di vedere come la società torinese che, attraverso altre due società ad hoc ha fatto l’acquisto, si vorrà rifare del proprio maxi investimento, drogando ulteriormente il mercato della casa a Pisa con centinaia di posti letto per studenti a cifre esorbitanti, con effetti devastanti sugli affitti in città sia per le famiglie sia per gli studenti e le studentesse.

Ecco come la speculazione divora Pisa con il pieno sostegno delle amministrazioni comunali. Siamo stati gli unici in questa città, ben 10 anni fa, a chiedere che il Comune abbandonasse la strada della privatizzazione delle Caserme, intrapresa dal centrosinistra con il Sindaco Filippeschi, per trovare una destinazione davvero pubblica di spazi che dovrebbero essere polmoni della città, non aree di lusso privatizzate. Il centrosinistra ebbe l’ardire di accusarci di voler causare un danno erariale.

Oggi il centrodestra sbandiera il completamento della privatizzazione come un successo della comunità, quando l’unica cosa a non essere tutelata in questa vicenda sono gli interessi e i bisogni della comunità che abbiamo fatto emergere negli scorsi mesi grazie ad un progetto pubblico partecipato alternativo a quello della amministrazione comunale: Degentrify Pisa.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

