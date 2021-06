Caso Mannocci: Sindaco e maggioranza scappano dalla discussione

Riteniamo inaccettabile che il consigliere della Lega (ex Pisa nel cuore), Gino Mannocci, in qualità di membro del Cda di Toscana Aeroporti si rifiuti di collaborare con la Seconda Commissione di Controllo e Garanzia dello stesso Comune che lo ha nominato.

La questione aeroportuale è molto delicata e serve uno sforzo da parte di tutti. In particolare da parte di chi siede in un CDA in rappresentanza del nostro Comune. Ma il punto critico è il comportamento del sindaco e della maggioranza in generale: sempre pronti a scrivere comunicati di vicinanza ai lavoratori o a presenziare ai presidi salvo poi esprimersi contro alla richiesta di chiarimenti da parte del membro del CDA da loro nominato. Non è ammissibile che Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia martedì in consiglio comunale si siano sottratti al confronto rispetto al rapporto che Mannocci deve avere con le istituzioni consiliari, impedendo la semplice discussione della mozione da noi presentata. E’ evidente che si scappa dal dibattito pubblico per un evidente imbarazzo in quanto cade subito la motivazione con cui il sindaco Conti aveva propagandato e giustificato la nomina di Mannocci, che ricopre così in maniera assolutamente inopportuna, un doppio ruolo.

Le forze di maggioranza non potranno sottrarsi a lungo da questo chiarimento: serve chiarezza e una presa di posizione seria. Il sindaco deve spiegare alla città questo comportamento del consigliere da lui nominato, e Mannocci deve chiarire quale sarà la posizione che porterà nel Cda sia sulla questione dei lavoratori sia sul masterplan.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

Matteo Trapani – Partito Democratico

Antonio Veronese – Patto civico

