Caso Migliorini: dopo un anno di lavoro la destra non presenta nessuna relazione in Prima Commissione di Controllo e Garanzia

Sulla riorganizzazione della Polizia Municipale e il “caso Migliorini” la destra continua la strategia dello struzzo e del silenzio più assoluto.

In Prima Commissione di Controllo e Garanzia sono state illustrate oggi le relazioni relative agli argomenti, presentati tra agosto e dicembre del 2023, dal nostro gruppo consiliare sulla “Riorganizzazione della macrostruttura e della Polizia Municipale” e sulla “Revoca del dottor Paolo Migliorini da comandante della Polizia Municipale” che da settembre 2023 alla primavera del 2024 hanno impegnato la Commissione con numerose sedute.

Ed è semplicemente clamoroso il fatto che dopo un anno di lavori la maggioranza non abbia presentato alcun documento di ricostruzione dei fatti e verifica, neanche una difesa d’ufficio del proprio operato. In tutti questi anni che siamo in Consiglio comunale non era mai accaduto che a fronte delle relazioni delle minoranze una maggioranza non presentasse un proprio documento.

Si tratta di un fatto politicamente rilevantissimo su una vicenda su cui in questo anno abbiamo chiesto ripetutamente chiarezza al Sindaco e ai partiti che lo sostengono senza esito. La decisione della destra di non portare una relazione è esattamente dentro questo solco ed è un fatto molto grave.

La prossima settimana la Prima Commissione di Controllo e Garanzia si riunirà nuovamente per l’espressione di voto su i 2 documenti presentati, di cui il primo presentato dal nostro gruppo consiliare al termine di un lunghissimo lavoro di accesso agli atti e controllo, e si vedrà cosa farà la maggioranza: se si esprimerà nel merito o se boccerà tutti e 2 i documenti provando così ad impedire che resti una relazione approvata dalla Commissione.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

