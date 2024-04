Cavalcavia di Sant’Ermete: dopo 2 anni tutto in alto mare

Grazie al nostro question time discusso oggi pomeriggio in apertura del consiglio comunale abbiamo scoperto, a seguito della risposta dell’assessore Latrofa, che la ditta, che aveva avuto l’affidamento dell’appalto per la realizzazione del cavalcavia di Sant’Ermete, ha comunicato a Gennaio di rinunciare alla stipula del contratto.

Ricordiamo che il Consorzio stabile Research Scarl di Salerno si era aggiudicato i lavori per 3,2 milioni di euro nell’aprile del 2022, poi era stato oggetto di un’interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Salerno, poi sospesa dal TAR nel giugno del 2023 in quanto, secondo i giudici, “il contagio mafioso ha sicuramente coinvolto alcune società del Consorzio, ma non ne ha minato l’intero contesto strutturale”. Già però nel febbraio del 2023, quindi prima che il Comune di Pisa affidasse i lavori al Consorzio, sulla base di un’inchiesta della Procura di Napoli, erano scattate tre interdittive a carico di alcune imprese del consorzio, accompagnate da alcuni arresti.

Alla fine, però, il Consorzio si ritira a gennaio e non sottoscrive il contratto. Così il Comune di Pisa ha interpellato, solo a metà marzo, dalla seconda alla quarta ditta in graduatoria la disponibilità al subentro, ma agli stessi prezzi del 2018. A rispondere positivamente è stata solo la quarta classificata, ma proprio oggi la seconda in classifica ha scritto al Comune contro l’esito di questa procedura di interpello senza però ancora esplicitare le proprie obiezioni.

Il dato politico è che a distanza di 2 anni ad oggi non si sa ancora chi farà i lavori e quante saranno le ulteriori risorse aggiuntive per questa opera importantissima e necessaria, attesa da molti anni dagli abitanti del quartiere e non solo.

Ancora una volta solo grazie al nostro controllo emergono le criticità, ancora non risolte, e i ritardi su questo intervento su cui la Giunta Conti invece ha taciuto.

