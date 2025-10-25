Centro Accoglienza Straordinario a Coltano: basta propaganda razzista e omissioni della destra. L’intervento del consigliere Auletta in consiglio comunale. | VIDEO

Pubblichiamo il video dell’intervento del consigliere Auletta al Consiglio comunale Pisa del 23 ottobre 2025 sul Centro Accoglienza Straordinario (CAS) aperto a Coltano.

In consiglio comunale abbiamo chiesto con un question time di sapere chi gestisce il Cas a Coltano, per quanto tempo, quanti sono gli ospiti. Il sindaco Conti benché abbia seguito lui tutta la vicenda facendo anche lunedì una passerella propagandistica sul posto ha mandato allo sbaraglio l’assessora Bonanno che ha detto che il Comune non ha informazioni al riguardo e le ha chiesto alla Prefettura senza avere risposta per cui non era in grado di dare alcuna notizia.

Non è in alcun ammissibile che chi dovrebbe amministrare la città non sa cosa accade nel nostro territorio o fa finta di non sapere per speculare in maniera inaccettabile per puri obiettivi di propaganda, alimentando scontri istituzionali e opacità.

Due sono le possibilità: o incapacità o omissione. Entrambi gravissime.

Mi piace: Mi piace Caricamento...