Da oltre un anno lavoriamo ad un programma per la città. Come promotori della coalizione della sinistra – Una città in comune, Rifondazione Comunista e Possibile – abbiamo scelto un metodo: costruire ogni tassello della nostra proposta attraverso momenti pubblici aperti a chiunque volesse progettare una nuova Pisa che tutela e dà valore al territorio, ai beni comuni, ad una sana e sostenibile economia locale, alle diverse forme di cittadinanza. Una Pisa inclusiva e per la pace, che permette anche alle singole persone di contribuire al governo della città.

Per questa ragione, ad ogni passaggio abbiamo lavorato per coinvolgere chi vive in città, dalle singole persone al mondo associativo e di movimento. Passo dopo passo abbiamo ricevuto contributi e sollecitazioni attraverso una discussione articolata e capillare, che ha fatto della discussione pubblica e aperta il proprio cardine fondamentale. Ci sentiamo lontani anni luce da chi parla solo di nomi e non si confronta pubblicamente sui contenuti.

Domani organizziamo al circolo ARCI Alberone la giornata che concluderà questo percorso, perché vogliamo definire insieme a chi parteciperà le ultime proposte di programma per le elezioni comunali. Per questa ragione l’abbiamo intitolata “Che programmi abbiamo: un anno di confronti, progetti e proposte. Tagliamo insieme il traguardo”.

Cominceremo alle 10.30 e la mattinata sarà occupata dal lavoro in 6 gruppi: lavoro ed economia locale, territorio (dalle “grandi opere” ad una mobilità per tutt*), diritto alla casa, alla salute e alle cittadinanze, Beni Comuni, cultura, arte e pace, il Municipio (dall’amministrazione alla giustizia fiscale). Alle 13.30 ci fermeremo per pranzare insieme, con un pranzo a buffet, e alle 15.00 riprenderemo i lavori con un’assemblea plenaria che si concluderà alle 17.00.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare.

Una città in comune

Partito della Rifondazione Comunista

Possibile

