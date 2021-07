Che succede ad Apes per la nomina del nuovo Direttore?

Nelle scorse settimane Apes ha fatto una procedura per la selezione del nuovo Direttore. Dagli atti disponibili sul sito di Apes lo scorso 28 giungo è stato dichiarato come unico idoneo, rispetto a tutti i partecipanti, e quindi vincitore l’attuale Vicecomandante della Polizia Municipale, Mariano Tramonatana, “dando mandato agli uffici di procedere alle verifiche delle dichiarazioni rese dal candidato vincitore”.

E’ già trascorsa una settimana e ad oggi ancora l’atto nomina non vi è e quindi presumiamo che le verifiche siano ancora in corso. La prima domanda che sorge spontanea è se il Vicecomandante ha intanto risolto la vicenda, da noi sollevata anche pubblicamente, della decadenza dalla casa popolare che per un eventuale direttore di Apes anche di termine di opportunità per una candidatura pone non poche perplessità.

Colpisce molto che alla fine sono sempre gli stessi nomi che girano su più incarichi all’interno della amministrazione Conti in un gioco di figurine e guarda caso chi non riesce a fare il comandante della PM perchè non ha i titoli allora si dirotta per fare il direttore di Apes.

Restiamo in attesa di vedere gli sviluppi.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

