Chi rifiuta il confronto? Solidarietà all’Anpi di Pisa e al suo presidente Bruno Possenti

Ieri il presidente della Comunità Ebraica di Pisa, Andrea Gottfried, ha gridato allo scandalo e si è scagliato contro l’Anpi. Bruno Possenti, presidente dell’Anpi provinciale di Pisa, avrebbe a suo dire utilizzato la commemorazione del 5 settembre a San Rossore, giorno della firma delle infami leggi razziali e antisemite da parte del re Vittorio Emanuele III, per una “strumentalizzazione politica”.

“Non parteciperemo mai più a iniziative insieme all’Anpi”, ha dichiarato alla stampa Gottfried, che dopo l’intervento di Possenti ha rifiutato di parlare alla cerimonia a causa delle frasi “intellettualmente disoneste” pronunciate dal presidente dell’Anpi.

Ma cosa avrebbe detto Possenti di tanto grave? Secondo quanto riportato dall’Ansa, queste sarebbero le parole incriminate: “Quando deportavano ebrei c’era anche troppa indifferenza e anche oggi non si può restare indifferenti di fronte al massacro di un popolo”. Il resoconto dello stesso Gottfried sul portale dell’ebraismo italiano Moked conferma questa versione.

Possenti dunque sarebbe colpevole di riflettere sulla storia, di farne materia viva di riflessione e confronto, di portare all’attenzione un fatto gravissimo ed evidente a tutto il mondo: l’attuale massacro della popolazione gazawi da parte dell’esercito israeliano. Le parole del presidente dell’Anpi di Pisa non giustificano minimamente la reazione del presidente della Comunità Ebraica pisana e soprattutto i pesanti commenti espressi in seguito – questi sì offensivi – nei suoi confronti: Gottfried ha parlato di antisemitismo e di “un clima molto brutto” in cui “viene richiesta di fatto un’abiura”.

In psicologia esiste una definizione per il comportamento di Gottfried: passivo-aggressivo. Accusa Possenti di propaganda e si dichiara “molto turbato”, ma ciò che sta compiendo è un atto di censura. Si sottrae al confronto, chiude a ogni tipo di dialogo e pretende il silenzio dell’Anpi. Fa di più: chiede indirettamente al sindaco Conti – con cui l’intesa è dichiarata – l’allontanamento dell’Anpi dalle prossime cerimonie ufficiali del Comune di Pisa. Questo è il vero significato della dichiarazione: “Non parteciperemo mai più a iniziative insieme all’Anpi”.

Condanniamo con decisione la reazione scomposta e antidemocratica del presidente della Comunità ebraica e ci auguriamo che i componenti della Comunità non si riconoscano in questo atteggiamento intollerante. Esprimiamo la nostra solidarietà all’ANPI Comitato Provinciale di Pisa e al suo presidente Bruno Possenti.

Una città in comune

