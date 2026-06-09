Chiediamo trasparenza e con urgenza informazioni sull’incendio della Delca a Vicopisano. Inviata lettera al sindaco, alla Prefetta e a tutte le autorità competenti

Questa mattina attraverso il nostro gruppo consiliare abbiamo inviato una richiesta urgente al Sindaco, all’Assessora all’Ambiente, alla Prefetta di Pisa, ai responsabili di Arpat e Asl perchè siano date informazioni alla cittadinanza su quanto sta avvenendo e sui possibili fattori di inquinamento a seguito del disastroso e terribile incendio alla Delca di Vicopisano.

Abbiamo chiesto di rendere noto:

1. Le informazioni disponibili sulla natura e sulla quantità dei materiali coinvolti nell’incendio e sulle possibili sostanze rilasciate in atmosfera a seguito della combustione.

2. Tutti i dati disponibili relativi al monitoraggio della qualità dell’aria effettuato nelle ore successive all’incendio, compresi i valori rilevati dalle centraline fisse e da eventuali monitoraggi straordinari.

3. Le informazioni riguardanti la presenza e la concentrazione di sostanze potenzialmente nocive derivanti dalla combustione dei materiali presenti nello stabilimento, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo come diossine, particolato fine e ultrafine (PM10 e PM2.5), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), o composti organici volatili.

4. Le valutazioni tecniche effettuate da ARPAT, ASL, Vigili del Fuoco e ogni altro ente coinvolto in merito ai possibili rischi per la salute pubblica e per l’ambiente

5. L’eventuale attivazione, se previsti, di piani straordinari di monitoraggio ambientale e sanitario (suolo e eventualmente falde acquifere)

Si chiede inoltre che tutti i dati e i rapporti tecnici prodotti dagli enti competenti siano pubblicati tempestivamente sui siti istituzionali, in formato accessibile e aggiornato, affinché i cittadini possano essere costantemente informati sull’evoluzione della situazione.

Alla luce della gravità dell’evento e del legittimo interesse della popolazione a conoscere i possibili effetti ambientali e sanitari dell’incendio, si auspica un riscontro urgente e completo alla presente richiesta”.

Ora attendiamo delle risposte urgenti.

Drammaticamente siamo ancora una volta davanti alla dimostrazione di un sistema della gestione dei rifiuti insostenibile e pericolosa, iperconcentrata nei nostri territori come denunciamo insieme alle associazioni ambientaliste da anni, in cui l’unico parametro è sempre il profitto, ma su questo torneremo in maniera diffusa anche in consiglio comunale giovedì

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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