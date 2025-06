Chiudere Camp Darby: una polveriera pronta ad esplodere

Il Sindaco garantisca la sicurezza della cittadinanza: e lunedì un question time in consiglio comunale.

Il governo investa risorse nel sociale e non per il riarmo.

Pisa si sta ormai affermando come uno dei comuni più militarizzati di Italia, a partire da Camp Darby all’aeroporto militare, passando per le varie caserme dislocate dentro e fuori il centro cittadino fino ad arrivare alla previsione di una nuova devastante infrastruttura militare all’interno del Parco di San Rossore da oltre mezzo miliardo di euro.

Da sempre denunciamo come gli investimenti in infrastrutture militari siano risorse tolte ai servizi, ai diritti e al benessere sociale della comunità; con l’approvazione del piano Rearm Europe (pudicamente ribattezzato Prontezza 2030) si preparano tagli per centinaia di miliardi di euro alle politiche per il sociale, il lavoro, l’ambiente, la formazione.

Al contempo riteniamo importante, nel momento in cui Israele, gli Stati Uniti e la Nato stanno mettendo in pericolo l’umanità con le loro politiche guerrafondaie e con il genocidio del popolo palestinese, richiamare nuovamente l’attenzione pubblica sul tema della sicurezza delle persone residenti nei territori dove sono insediate basi militari.

Camp Darby è uno dei più grandi depositi di munizioni, armi e mezzi di proprietà dello Stato Americano fuori dai suoi confini. Milioni di dollari sono stati investiti per allestire il ponte girevole sul canale dei Navicelli e realizzare un doppio binario in entrata ed uscita dalla base allo scopo di velocizzare e aumentare il trasporto di armi per le guerre americane nel mondo. Il comando militare statunitense si è assunto anche parte dei lavori per la navigabilità dei canali e speso ulteriori risorse per il rifacimento della banchina Tombolo dock per il potenziamento del trasporto degli strumenti di morte tramite chiatte. Nonostante il potenziamento delle vie di ferro e acqua, come abbiamo denunciato negli scorsi mesi, sono frequenti i trasporti di armi su gomma.

Nei fatti le infrastrutture civili vengono trasformate in strumenti per la guerra globale con la piena complicità del Governo nazionale e delle istituzioni locali: Regione Toscana e Comune di Pisa. Il messaggio è chiaro: prima vengono le armi e gli affari connessi alla produzione militare, poi le persone. Nei fatti il trasporto delle armi da Camp Darby non è solo pericoloso, ma condiziona il traffico civile come dimostrato con il blocco della linea ferroviaria Pisa – Livorno delle scorse settimane, denunciato dai Ferrovieri contro la guerra e dal Coordinamento antimilitarista livornese. Sulla vicenda del blocco della linea ferroviaria abbiamo presentato una interpellanza perché pretendiamo risposte da chi dovrebbe amministrare la città e il suo territorio.

Vogliamo sapere cosa accade oggi con l’aumento dell’allerta sulle basi Nato e Americane, qual è il coinvolgimento del nostro territorio nell’escalation bellica che gli Stati Uniti stanno alimentando in Medio oriente, con il recente attacco all’Iran, e in tutti gli altri paesi dove ormai da decenni portano conflitti e destabilizzazione.

Il sindaco è responsabile della sicurezza e della salute pubblica di tutte le cittadine e i cittadini eppure il sindaco Conti, elmetto in mano, come avvenuto negli anni passati con il sindaco di centrosinistra, avalla e sostiene i progetti di militarizzazione senza curarsi dei rischi che comportano.

Lunedì presenteremo in consiglio comunale un question time chiedendo chiarezza e trasparenza: esiste un piano di sicurezza in caso di incidente a Camp Darby? Il Comune ne è a conoscenza? Come è possibile che la cittadinanza non abbia alcuna informazione al riguardo?

Da questi binari di morte a Tombolo rilanciamo la lotta per la chiusura immediata di Camp Darby e la sua riconversione ad usi civili, a partire dalla rinaturalizzazione di tutta l’area dentro il parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Diffondiamo anche a Pisa la campagna per lo Stop al Riarmo Europeo che oggi si allarga anche ad un netto NO all’aumento delle spese militari voluto dalla Nato che comporterebbe ulteriori tagli ai servizi necessari alla reale sicurezza sociale della comunità: la sicurezza di un lavoro dignitoso, di sanità e istruzione pubbliche e gratuite, di una vera transizione ecologica, contro la finta sicurezza fatta di fili spinati che custodiscono polveriere che portano solo morte e distruzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...