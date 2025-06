Chiuso per guerra. Linea ferroviaria Pisa-Livorno bloccata per potenziare il rifornimento d’armi a Camp Darby

Ancora disagi sulle linee ferroviarie, con grave danno per i pendolari che tra il 10 e il 20 vedranno sospesa la circolazione dei treni tra Pisa e Livorno, perché, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) “eseguirà lavori di completamento del rinnovo degli scambi e dei binari a Tombolo”.

Lo snodo di Tombolo assume, infatti, oggi una fondamentale importanza come crocevia del trasporto, sul nostro territorio, di armi, mezzi e truppe americane che arrivano a Camp Darby via mare dagli Stati uniti e che poi vengono ridistribuite per sostenere le operazioni belliche USA/Nato in Africa, Medio Oriente ed Est Europeo.

Ci uniamo alla denuncia e alla protesta dei Ferrovieri contro la guerra e del Coordinamento Antimilitarista Livornese perché non vogliamo essere complici della morte e della distruzione che questi mezzi militari portano nel mondo, e rilanciamo una campagna per bloccare questi mezzi.

Tutti i governi nazionali e locali di centrodestra e centrosinistra in questi decenni hanno garantito tutti i progetti di rafforzamento della base americana schierandosi, di fatto, in prima fila accanto agli Usa nello scacchiere delle guerre internazionali e contro qualsiasi dettato costituzionale.

Solo il ponte girevole a Tombolo è costato 42 milioni di Euro, spesi dal Governo Americano, ma con la partecipazione della Regione Toscana. In uno scenario globale, in cui la mobilità militare e il potenziamento delle infrastrutture logistiche della guerra diventa sempre più strategico come ribadito anche dal recente piano di Riarmo Europeo e come già contenuto nell’accordo tra RFI e Leonardo dello scorso anno volto a “per assicurare la movimentazione di risorse militari, all’interno e all’esterno dell’Europa, anche con breve preavviso e su larga scala”

Mentre si colpevolizza chi sciopera per migliori condizioni contrattuali per i ripetuti disagi, il trasporto di armi avviene senza alcun reale controllo e nell’assoluta mancanza di trasparenza e responsabilità da parte delle istituzioni. Ribadiamo che tutto questo avviene fuori da ogni controllo e nella totale assenza di informazione nei confronti della cittadinanza, come confermato dalle nostre ripetute denunce.

Ancora una volta siamo contrari a vedere il nostro territorio sfruttato come base logistica per la guerra globale, e rifiutiamo che le nostre infrastrutture logistiche civili siano messe a disposizione a piacimento dell’esercito americano e dei suoi interessi e obiettivi specifici.

Invitiamo tutti e tutte a prendere parola sulla questione e ad unirsi alle manifestazioni contro il riarmo, la guerra e il genocidio del popolo palestinese a partire anche dalla manifestazione del 21 giugno a Roma in contemporanea al vertice Nato del 2025.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

