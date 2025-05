Chiusura Pam: sosteniamo lo sciopero. Il Comune convochi subito la nuova proprietà per avere chiarezza sul futuro dei 19 dipendenti

Siamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici dello storico supermercato Pam di Pisa in viale delle Cascine che hanno scioperato nella giornata di oggi, dopo che negli scorsi giorni come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della imminente cessione della attività alla società Micasa Shop srl.

Come troppo spesso accade anche in questo settore queste operazioni vedono i lavoratori e le lavoratrici trattati come l’ultima ruota del carro. I sindacati hanno infatti denunciato che con questa operazione lampo non vi sono le garanzie occupazionali per le 19 persone impiegate e manca un progetto chiaro sugli investimenti e sul personale.

Domani, sabato 17 maggio, sarà così l’ultimo giorno di apertura della Pam e i lavoratori dal primo giugno saranno messi in ferie per un mese. E dopo cosa accadrà? Non vi è chiarezza su chi e come investirà e se parte del personale sarà trasferito o meno in una altra sede in provincia di Siena con tutte le criticità che questo comporta. Condividiamo le fortissime preoccupazioni delle organizzazioni sindacali e che alla fine questa operazione si possa concludere con una perdita del posto di lavoro per i 19 dipendenti che da anni lavorano nella struttura in viale delle Cascine.

Sosteniamo convintamente lo sciopero di oggi e ci mettiamo a disposizione per tutte le ulteriori iniziative che i lavoratori e le lavoratrici intenderanno intraprendere, visto anche i tempi strettissimi della vertenza. Per questo riteniamo urgente e chiediamo che anche l’amministrazione comunale di Pisa si debba attivare, chiedendo un incontro con questa nuova società che si intende insediare a Pisa per avere garanzie sul piano occupazionale e degli investimenti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

