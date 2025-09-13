Ci uniamo al presidio contro la presenza di Pier Paolo Pandolfi al CNR di Pisa.

12 settembre 2025

Quante volte la violenza o la molestia subite dalle donne è dipinta come amore o romanticismo dagli uomini?

Quante volte dietro questo cosiddetto amore o romanticismo gli uomini hanno nascosto in totale tranquillità il loro disprezzo per le donne?

Non si contano: perché è vero, il violento non è un malato, è il figlio sano del patriarcato.

Oggi al CNR a Pisa parla Pier Paolo Pandolfi, che ha pubblicamente sostenuto che il suo comportamento nei confronti di una ricercatrice che lo ha accusato di molestie sessuali “è stato romantico, non sessuale, ed è stato l’errore più grande della mia vita”.

E’ ammissibile liquidare così una vicenda che ha determinato per questa ricercatrice la necessità dell’anonimato, lo spostamento ad un altro gruppo di ricerca?

Per di più dopo aver seguito su richiesta dell’Università di Harvard (per cui lavorava) un percorso di coaching psicologico e comportamentale?

Secondo noi no: ci pare invece che il corso seguito dal Professore non abbia ottenuto i risultati necessari.

E’ gravissimo che su tutto questo sorvoli un’istituzione come il CNR!

Una città in comune

Mi piace: Mi piace Caricamento...