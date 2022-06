Cinema al Parco delle Concette: la gara è andata deserta

Nessuna offerta per il cinema all’aperto al Parco delle Concette per questa stagione e non solo.

E’ questo l’ennesimo brillante risultato della amministrazione Conti. che abbiamo appreso grazie ad un accesso agli atti depositato negli scorsi giorni. Il bando pubblicato tardivamente lo scorso 18 maggio prevedeva la presenza delle domande entro il 30 maggio, appena 12 giorni per presentare un progetto per la gestione di “questo spazio dedicato ad una rassegna cinematografica e culturale estiva del comune di Pisa, per il periodo 2022/2026, rinnovabile fino ad ulteriori tre anni”.

Come è possibile che nessuno abbia presentato nessuna offerta? Anche in questo caso è evidente che è mancato qualcosa nella costruzione di questo progetto e della sua condivisione con il tessuto della nostra città, tanto che il risultato finale è stata una gara andata deserta.

Un bruttissimo segnale in una fase in cui, dopo la pandemia, attività come queste, tanto più per una città come la nostra, dovrebbero essere un pilastro della ripresa.

Cosa intende ora fare l’amministrazione? Riteniamo necessaria una riflessione e una analisi su quanto accaduto prima di procedere ad un nuovo bando, cosa che chiederemo di fare con urgenza in commissione.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Olivia Picchi – Partito Democratico

Matteo Trapani – Partito Democratico

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

