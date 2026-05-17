Città Depredate, presentazione dell’inchiesta “Pisa depredata”

Oggi abbiamo presentato il dossier dell’inchiesta “Pisa depredata” e messo in connessione le nostre prime riflessioni con quelle di chi lotta e ha studiato la speculazione e la svendita in altre città come Roma e Firenze. Salvare le città depredate è il nostro obiettivo, continuando a ragionare insieme sulle complessità del presente con una prospettiva di azione politica, a partire dal lavoro sul Piano operativo comunale, quartiere per quartiere.

Ora più che mai è necessario smontare la propaganda con lo studio collettivo, generare un conflitto che nasca dalla conoscenza, e un processo collettivo non solo per dire che città non vogliamo, ma anche cosa vogliamo costruire insieme.

I prossimi appuntamenti:

– Poc cafè al circolo Caracol giovedì 21 maggio alle ore 18;

– Appuntamento sul centro storico e Poc: 27 maggio, da definire ora e luogo.

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