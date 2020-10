Code a scuola? No grazie. Serve un monitoraggio e interventi rapidi

File all’ingresso e all’uscita di alcune scuole dell’infanzia. E’ questa una delle tante criticità che abbiamo raccolto da alcuni genitori in questo difficile inizio di anno scolastico e rispetto alle quali occorre trovare delle soluzioni.

Ad esempio, presso la scuola dell’infanzia “Puccini” in via Puglia, facente parte dell’IC “Galilei”, i tempi di attesa all’entrata e all’uscita nelle prime settimane di scuola sono stati fino a 20 minuti.

Si tratta di un problema a cui è bene dare subito una risposta risolvendo gli eventuali problemi organizzativi, magari dovuti a carenze di personale e problemi logistici connessi agli ingressi degli istituti. Infatti, questo disagio, se non affrontato, potrebbe ulteriormente peggiorare con l’arrivo dell’autunno e delle piogge: un fattore importante quest’ultimo da tenere in considerazione per non tenere all’aperto e per lungo tempo i bambini e le bambine in fila per entrare a scuola.

A questo si aggiunge che i ritardi e le file all’ingresso, se ripetute, pregiudicano uno dei principi fondanti dei servizi educativi e scolastici 0-6, quello di favorire una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare, costringendo ogni giorno ad arrivare in ritardo sul posto di lavoro o costringendo a prendere ripetutamente permessi.

Chiediamo:

all’Ufficio Scolastico Provinciale di assegnare ad ogni Istituto un congruo organico di personale docente ed Ata, in modo da assicurare ad ogni scuola una gestione efficiente dell’emergenza in corso;

ai Dirigenti Scolastici di attivarsi per garantire un servizio che tenga conto anche delle esigenze delle famiglie, mettendo a disposizione tutti gli ingressi disponibili per l’accesso alle strutture scolastiche;

all’amministrazione del Comune di Pisa di adoperarsi per tutti gli interventi strutturali necessari per ridurre i tempi di attesa e i disagi che ne derivano come, laddove possibile, assicurando che i bambini e i loro genitori possano attendere l’ingresso a scuola al riparo dalla pioggia.

Chiediamo, inoltre, all’amministrazione che venga fatto un monitoraggio scuola per scuola al fine di verificare e risolvere queste criticità, trovando soluzioni concrete affinché si garantisca un ingresso puntuale, scaglionato e senza assembramenti, al fine di tutelare in primo luogo la salute dei bambini e delle bambine. Da parte nostra chiederemo una audizione con l’assessora Munno.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...