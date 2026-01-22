Coltano: SI ai diritti, NO allo sgombero

Lo sgombero del cosiddetto “campo rom” di Coltano è stato annunciato dal sindaco di Pisa, Michele Conti, in un’assemblea pubblica promossa dalla Proloco come se si trattasse di un atto amministrativo ordinario. Non lo è. Si tratta dello spostamento forzato di centinaia di persone, tra cui moltissimi bambini e bambine, che vivono da anni in condizioni di marginalità.

É grave ma non sorprende che Conti abbia comunicato questa decisione ad una parte degli intervenuti senza essersi mai confrontato con gli abitanti del campo che tuttora sono ignari delle intenzioni del Sindaco, come se fosse un semplice adempimento burocratico. Significa ignorare l’impatto reale che uno sgombero ha sulle vite delle persone: perdita di legami, interruzione dei percorsi scolastici, aumento dell’instabilità sociale.

A Coltano esistono persone diverse tra loro, con storie, bisogni e prospettive differenti. Ogni intervento serio deve partire da questo dato di realtà.

La strada non è lo sgombero forzato, non è cacciar via uomini, donne e bambini abbandonandoli al loro destino. La strada è il miglioramento concreto delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie.

Questi interventi non devono essere calati dall’alto né impostati in modo caritatevole o paternalistico. Devono essere politiche pubbliche fondate sui diritti, sulla partecipazione e sulla responsabilità collettiva.

Sgomberare senza alternative reali non risolve nulla: sposta solo i problemi, aumenta la precarietà e produce nuova esclusione.

Ci opponiamo quindi a ogni tentativo di sgombero imposto senza soluzioni condivise e praticabili.

Chiediamo che il Comune e le istituzioni aprano un percorso serio di investimento su Coltano, lavorando alla sua riqualificazione e all’integrazione delle persone che vi abitano.

Diritti in comune (una città in comune – rifondazione comunista)

