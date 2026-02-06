Composizione delle Commissioni consiliari: Vittoria delle minoranze a tutela delle istituzioni, la maggioranza costretta a clamoroso dietrofront

La delibera di annullamento in autotutela sulla ricomposizione delle Commissioni consiliari con cui era stato inserito illegittimamente in quarta commissione consiliare permanente il capogruppo Nerini di Fratelli d’Italia in quota maggioranza, dopo il passaggio del consigliere Niccolai al gruppo misto, sarà il primo atto del Consiglio comunale di giovedì 12 febbraio.

Si tratta di una vittoria importantissima che come minoranze abbiamo ottenuto a tutela del normale funzionamento democratico delle istituzioni a fronte della evidente forzatura portata avanti dalla destra che in tutti questi giorni abbiamo fermamente denunciato.

Dopo una settimana di pressione politica continua, pubblica e istituzionale, l’Amministrazione è stata costretta ad un clamoroso quanto inevitabile dietrofront: non era più possibile continuare a raccontare la favola che il consigliere Niccolai passando al gruppo misto fosse inquadrabile nei gruppi di opposizione per garantire gli equilibri sempre più precari della maggioranza e le lotte intestine fra le correnti dei partiti che governano la città esplose con il rimpasto di giunta. I fatti erano inequivocabili, il consigliere Niccolai ha in ogni occasione ribadito di sostenere il Sindaco Conti ed essere all’interno delle forze di maggioranza.

Il dato politico fondamentale è uno solo, ed è bene dirlo con chiarezza: la delibera di annullamento in autotutela che gli uffici sono stati costretti ad assumere non nasce da una scelta spontanea di chi governa che ha provato a portare avanti questa forzatura in tutti questi giorni, ma solo grazie alla proposta di delibera che abbiamo presentato nella giornata di ieri e a tutti gli atti connessi che hanno messo con le spalle al muro l’amministrazione. Siamo così riusciti a bloccare una torsione istituzionale grave, incompatibile con il rispetto delle regole democratiche.

Per giorni la Giunta ha provato a minimizzare, a prendere tempo, a trattare la questione come un dettaglio tecnico. Ma di fronte a una contestazione netta, argomentata e politicamente fondata, ha dovuto fare marcia indietro.

La decisione della Segretaria generale alla luce del riconoscimento pieno della legittimità della nostra proposta di delibera di annullamento è la dimostrazione che la forzatura c’era, ed era tale da non poter più essere sostenuta. E’ grave che tutto questo fosse però chiaro sin dalla scorsa seduta del consiglio comunale quando abbiamo presentato un emendamento per cancellare l’arrivo di un nuovo membro della maggioranza in quarta commissione, e il parere all’emendamento era favorevole. Nonostante questo la maggioranza ha approvato un atto illegittimo: fatto grave e senza precedenti.

Non si tratta di una disputa procedurale, ma di un principio politico chiaro: non è accettabile piegare le istituzioni a convenienze di maggioranza, cosa che abbiamo fermato.

È una vittoria politica, istituzionale e di metodo, che dimostra come la determinazione e la trasparenza possano fermare le scorciatoie e ristabilire le regole democratiche del gioco.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Paolo Martinelli – La Città delle persone

Luigi Sofi – Sinistra Unita per Pisa

Matteo Trapani: Partito Democratico

Qui la proposta di delibera per l’annullamento in sedi di autotutela sulla ricomposizione delle Commissioni consiliari

