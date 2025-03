Comune di Pisa condannato per “condotta discriminatoria” nei confronti di una cittadina con disabilità: manca la programmazione pluriennale degli interventi

Il Comune di Pisa è stato condannato dal Tribunale di Firenze per una condotta discriminatoria a seguito della azione legale condotta da una cittadina con disabilità per la presenza di “barriere architettoniche” sul percorso che questa persona segue per raggiungere la spiaggia a Tirrenia. Non solo. Nella sentenza il Tribunale ha anche ordinato al Comune di Pisa di rimuovere queste stesse barriere architettoniche entro 60 giorni.

La sentenza è dello 6 giungo del 2023, a fronte del ricorso presentato nel gennaio del 2022 da questa cittadina contro il Comune di Pisa. Siamo venuti a conoscenza di questi fatti in quanto lunedì 24 marzo arriverà in Consiglio comunale la delibera inerente l’approvazione del debito fuori bilancio per un importo complessivo di poco più di 8 mila euro.

Al di là dell’aspetto economico, la questione centrale è l’operato della amministrazione comunale che ha portato ad una “condotta discriminatoria” a seguito della “mancanza di controllo e manutenzione” di alcune strade che portano al mare a Tirrenia, cosa che rende inaccessibile e insicuro il loro transito in maniera autonoma alle persone cieche ed ipovedenti.

Si tratta di una sentenza importante in quanto ribadisce ancora una volta che “l’abbattimento delle barriere architettoniche è una misura prevista per facilitare la vita di relazione delle persone disabili: ciò risponde ad una esigenza di salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili stessi, che trova una sponda nella Costituzione e precisamente nella garanzia della dignità della persona, oltre che nella tutela del diritto fondamentale alla salute, inteso quale completo benessere fisico, psichico e sociale della persona”.

In questi anni siamo intervenuti ripetutamente sia in Commissione sia in Consiglio comunale sul tema della accessibilità alle spiagge, chiedendo alla Giunta una programmazione pluriennale visti i numerosi interventi che occorre realizzare. Su questo però non abbiamo ricevute risposte positive da parte della amministrazione comunale che procede per interventi spot, magari costretta dalle sacrosante azioni legali di cittadine e cittadini, ma senza un piano complessivo, anche in termini di risorse che devono essere stanziate.

Per questo in occasione della discussione in Consiglio comunale presenteremo un atto di indirizzo riproponendo la necessità di una pianificazione pluriennale, e un maggiore coordinamento e monitoraggio con il Tavolo sulla accessibilità proprio nella fase di programmazione.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Maria Antonietta Scognamiglio – consigliera comunale Partito Democratico

