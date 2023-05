Comunicato in solidarietà dell’Unione Inquilini di Pisa

Apprendiamo con seria preoccupazione dell’avvio di una procedura di sfratto nei confronti dell’Unione Inquilini di Pisa da parte dell’Agenzia del Demanio Toscana ed Umbria e ci teniamo a mostrare in primo luogo la nostra piena solidarietà verso quest’Associazione che in maniera seria e costante tutela il diritto all’abitare nella nostra città.

Da sempre, Una città in Comune e l’Unione inquilini portano avanti insieme la battaglia per il diritto alla casa. Partiamo dalla stessa idea: la casa è un diritto e non è una merce, e per questo, da sempre ci supportiamo a vicenda, fuori e dentro le istituzioni.

Rendere impossibile il lavoro dell’Unione Inquilini di Pisa, privandola di una sede, significa privare Pisa della preziosa attività che quest’Associazione svolge, coprendo continuamente le lacune delle Amministrazioni Comunali, fornendo proposte di intervento, raccogliendo dati, supportando gli Inquilini e fornendo loro ogni strumento possibile perché sia effettiva la tutela dei loro diritti.

La storica sede di Via del Cuore è un punto di riferimento per chiunque in città veda compromesso il proprio diritto alla Casa.

Le imminenti elezioni non possono e non devono distrarci dall’affiancare la protesta di chi si spende quotidianamente per il diritto all’abitare.

Siamo con voi, insieme come sempre.

Ci impegniamo però prima di tutto ad avviare un immediato tavolo di dialogo con il Demanio, perché desista dal proseguire nella procedura di sfratto avviata e perché l’Unione Inquilini possa rimanere dove si trova dal 2003: in via del Cuore, al numero 7.

L’obiettivo della nostra amministrazione e della città deve essere comunque , e su questo come candidato alla carica di Sindaco mi impegno, quello di garantire comunque una sede per l’Associazione, facilmente accessibile e nel centro cittadino, per consentire la piena continuità nello svolgimento dell’attività preziosa dei volontari e delle volontarie, di cui la Città di Pisa non può fare a meno.

Una città in comune

