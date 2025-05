Comunicato stampa del comitato ‘No aerei sulla città’ di Pisa

Pubblichiamo qui di seguito il comunicato stampa del comitato pisano“No aerei sulla città” sul problema del sorvolo degli arerei a bassa quota su alcuni quartieri di Pisa

Da diversi anni, molti quartieri di Pisa vengono sorvolati quotidianamente da decine di aerei a bassa quota.

Dopo San Marco, Le Piagge, Cisanello, Sant’Ermete, ma anche Ghezzano (San Giuliano Terme), da qualche mese anche il centro storico è stato coinvolto in quella che doveva essere una fase sperimentale, iniziata all’insaputa della cittadinanza, completando così la trasformazione di Pisa in un’immensa pista.

Rumore, inquinamento, pericolo: questo il risultato della scelta scellerata di far passare gli aerei sul centro cittadino, sulle scuole, sull’ospedale S. Chiara, sulle chiese e sui monumenti.

Il Comitato “No aerei sulla città”, costituito nel 2017 da alcuni cittadini pisani (che raccolsero oltre 1500 firme), sostiene con forza che gli interessi economici e lo sviluppo dell’aeroporto debbano essere compatibili con la tutela della salute fisica e mentale degli abitanti.

Ma, mentre Toscana Aeroporti annuncia la prossima distribuzione di 7 milioni di euro agli azionisti, il continuo passaggio di aerei crea invece una serie di problemi per la città. A cominciare dall’inquinamento ambientale (studi scientifici dimostrano che un aereo scarica tonnellate di CO2 e decine di chili tra sostanze tossiche e cancerogene) ed acustico. In particolare, mentre la legge impone una soglia di 60dB, l’attuale rete di controllo del rumore ha registrato in alcune zone valori oltre 80dB.

Tutto ciò dalle 6 del mattino fino quasi a mezzanotte, senza rispettare gli orari imposti dall’ordinanza dell’Enac del 2019, che vieta i decolli fra le 22 e le 7. Aerei che, peraltro, volano a bassissima quota, arrivando in certe zone sotto 200 metri, con manovre rischiose per l’incolumità di tutti, su aree ad altissima densità abitativa.

La soluzione c’è: gli aerei devono decollare e atterrare sempre sorvolando il mare, perché solo così potremo proteggere la nostra salute e quella dei nostri figli.

E’ per questo che chiediamo l’immediata cessazione di questa situazione e un confronto con tutti i soggetti coinvolti (Aeroporto, Enac, Arpat, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Aeronautica militare).

Comitato “No aerei sulla città”