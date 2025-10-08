Con il Piano Operativo Comunale la destra prepara “il sacco” della città: destinazioni flessibili a vantaggio degli immobiliaristi

“Per tutti i grandi edifici pubblici abbandonati, le destinazioni d’uso devono essere per forza flessibili perché non si sa chi li può comprare”.

Con questa sconcertante dichiarazione dell’assessore Dringoli in Prima Commissione Consiliare Permanente in occasione della discussione sul Piano Operativo Comunale, si chiarisce ancora una volta, se ci fossero ulteriori dubbi, chi governa le scelte urbanistiche a Pisa: i grandi immobiliaristi e i capitali privati.

Siamo al sacco della città con un ribaltamento di quello che invece dovrebbe avvenire. E’ il pubblico, e in questo caso il Comune, che deve, in base ad una idea di città e ai bisogni della popolazione, definire gli usi e le destinazioni tutelando gli interessi pubblici e non in maniera flessibile in base ai possibili acquirenti.

Siamo di fronte ad un meccanismo speculativo per cui il rischio concreto è il sacco della città, in una fase in cui nel centro storico sono migliaia e migliaia i metri cubi vuoti ed abbandonati.

Le dichiarazioni dell’assessore Dringoli confermano esattamente quando abbiamo denunciato ripetutamente anche nelle assemblee pubbliche del Piano Operativo Comunale: manca volutamente da parte della Giunta comunale, in particolare per le aree del centro storico vicine all’area Unesco, per assecondare gli appetiti privati una pianificazione pubblica che guardi al futuro e risponda all’emergenza climatica, ambientale e sociale della nostra città. Un vuoto di indirizzo lasciato colpevolmente dalla destra cittadina che serve come permesso agli investitori privati di fare il massimo profitto in queste aree, valorizzare la rendita immobiliare e generare meccanismi finanziari che non hanno alcuna ricaduta positiva sul territorio e la cittadinanza, accelerando anzi la desertificazione della città e la sua turistificazione che dà poco lavoro e di scarsa qualità. A questo si aggiunge il rischio concreto di lasciare per anni e anni pezzi di città in uno stato di abbandono e degrado, data la grande quantità di patrimonio edilizio in disuso buttato sul mercato senza una strategia pubblica che guidi e accompagni i processi di trasformazione.

Ancora una volta, inoltre, non c’è alcun confronto con gli altri enti della città, a partire dall’Università, per sviluppare una seria strategia sul futuro di spazi cruciali come le ex-aree di Chimica e Biologia o i Dipartimenti di Fisiologia e Igiene nei pressi di Porta San Zeno, con il rischio concreto che l’Ateneo Pisano sia lasciato solo a “fare cassa” senza un confronto pubblico sulle funzioni che sarebbero utili per la città.

La moltiplicazione di hotel studenteschi da Porta a Mare a via Zamenhof, alla ex-Caserma Artale e in altri immobili vuoti universitari porterà ad esempio a drogare ulteriormente il mercato con la realizzazione di oltre 1000 posti letto in pochi anni a prezzi superiori a quelli già oggi inaccessibili 350-400 euro a posto-letto.

La città non può e non deve assistere passivamente a quanto sta accadendo, senza dimenticare la partita cruciale del recupero del vecchios Santa Chiara riguarda alla quale è sceso nuovamente il silenzio più totale.

Per questo rilanciamo l’urgenza di una strategia pubblica su cosa devono diventare queste aree e tutti gli spazi vuoti nel loro insieme e quale deve essere il loro ruolo nel tessuto urbano cittadino. Strategia che deve essere definita dal Comune attraverso un preventivo ed irrinunciabile percorso reale di partecipazione che coinvolga la cittadinanza, l’Università, l’Azienda Regionale per il Diritto allo studio e le altre forze politiche, sociali, economiche, culturali della città, fissando i requisiti irrinunciabili, le condizioni, le destinazioni per rispondere ai bisogni sociali e pubblici sempre più forti e sottraendosi agli interessi speculativi che seguono solo logiche di mercato.

E’ indispensabile ripensare lo spazio urbano e la mobilità per ridurre l’impatto ambientale e il consumo di suolo: uno degli obiettivi fondanti dei piani di recupero per queste aree deve essere quello di creare spazi verdi e percorsi pubblici per contrastare il cambiamento climatico: al contrario, assistiamo ad una perenne contrattazione privata. Diciamo no ad una città incentrata su un turismo che genera lavoro povero, precarietà, sfruttamento e rende invivibili e inaccessibili i quartieri del centro storico allontanando gradualmente chi lo abita. Occorre, invece, cercare risposte adeguate alle domande che da tempo attraversano il dibattito pubblico: quale modello economico vogliamo per Pisa? Qual è lo stato di salute attuale del mondo del lavoro in città e quali nuove traiettorie si possono immaginare?

Le decisioni che verranno assunte con il Piano Operativo Comunale cambieranno i destini di Pisa e proprio per questo non si può lasciare alcuna cambiale in bianco a nessuno, come invece la Giunta Conti vuole fare a tutela solo degli interessi privati. A Pisa si gioca una grande partita di valenza nazionale sulla trasformazione del centro storico e dell’intera città.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

