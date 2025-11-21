Con le lavoratrici e i lavoratori della Brt e AFS, sempre

Anche questa mattina, fin dall’alba, eravamo al presidio dei lavoratori della Brt e AFS per portare il nostro sostegno alla loro lotta ed esercitare una vigilanza democratica di fronte a possibili e ulteriori forzature da parte dell’azienda. È inaccettabile che AFS-Service, per ben due volte, abbia disertato l’incontro con i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Multi convocato presso la Prefettura.

Si tratta di un’arroganza che va denunciata e condannata. Questa è una vertenza molto importante, in un settore ad altissimo sfruttamento.

Con forza, coraggio e determinazione i lavoratori e il sindacato Multi sono notte e giorno in presidio permanente davanti allo stabilimento. Sosteniamo e condividiamo la campagna di supporto, anche economico, lanciata dal presidio e invitiamo tutte e tutti a partecipare all’assemblea pubblica convocata per domenica 23 novembre.

