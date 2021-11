Con Riace e con Mimmo Lucano: Riace non si arresta!

In questi anni per noi l’esperienza di Riace è sempre stata un faro, un esempio di come la vera e giusta politica a tutti i livelli sia prima di tutto la scelta senza compromessi della difesa dei diritti, dell’umanità.

Mimmo Lucano per questo ha messo a disposizione tutto sé stesso, senza concedersi soste, mettendo in gioco tutta la sua vita. Nello stesso tempo, non ha mai voluto essere un protagonista. Lo è diventato suo malgrado, perché era impossibile non accorgersi della forza della bellezza di quello che succedeva a Riace. E lo è diventato perché un’altra politica, ben diversa, non può tollerare che sia davvero praticabile la strada perché un altro mondo sia possibile.

La condanna di Mimmo Lucano è una condanna per tutte e tutti coloro che combattono le ingiustizie e ogni giorno lavorano perché ogni persona veda garantiti i suoi diritti.

Oggi anche noi aderiamo alla manifestazione di Riace.

Sosteniamo e continueremo a sostenere Mimmo Lucano e l’esperienza che con lui ha potuto vivere. Non solo a Riace ma in tutti i luoghi che ne hanno tratto ispirazione.

Anche noi con Riace e con Mimmo diciamo: Riace non si arresta!

Una città in comune

