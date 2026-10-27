Concessioni balneari: bandi trasparenti per garantire al litorale un futuro giusto e sostenibile

Apprendiamo dalla stampa che la Confcommercio si sta attrezzando per affrontare la “battaglia” delle gare per le concessioni balneari cercando di portare a casa il miglior risultato possibile per i propri associati. Pur comprendendo il ruolo “sindacale” delle associazioni di categoria, vorremmo provare a spostare il piano della discussione e l’approccio con cui affrontare la questione.

Si tratta infatti di un’occasione epocale per il nostro territorio che dovremmo affrontare come tale e non svilirla a battaglia tra le parti. Ora che si è finalmente chiusa la lunghissima e patetica fase della polemica “gare sì – gare no” tra governi nazionali e operatori del settore, in cui la Giunta Conti è stata a guardare, è necessario avere la capacità di accettare la sfida e comprendere come affrontarla al meglio.

Deve essere a nostro avviso l’intero territorio ad occuparsi di come sfruttare l’occasione per parlare di economia del turismo, compatibilità ambientale, accessibilità, mobilità, e tutte le altre questioni che direttamente o indirettamente hanno a che fare con la fruizione, turistica e non, della fascia costiera.

Per dirla chiaramente, non si tratta di sostituire un concessionario con un altro, che magari ha minori legami con il territorio e maggiore disponibilità finanziaria per proporre ulteriori trasformazioni, bensì si tratta di ripensare al futuro del nostro litorale, con una visione più attuale e non di decenni fa, e costruire in base a questo i bandi per l’assegnazione delle nuove concessioni.

La trasformazione di una parte degli attuali stabilimenti in spiagge libere (attrezzate e non), la rinaturalizzazione delle dune devastate, l’allontanamento dei parcheggi privati dei bagni dagli arenili, le caratteristiche di compatibilità ambientale e di piena accessibilità alle persone con disabilità, il risparmio idrico e energetico e la gestione degli scarichi sono solo alcuni esempi degli elementi qualitativi che dovranno essere definiti prima di pubblicare i bandi, così come la definizione di un’equa durata delle concessioni stesse.

Nella bozza diffusa dal Ministero sono contenute alcune indicazioni sui criteri di selezione da inserire nei bandi, ma si tratta di indicazioni generiche che non possono tener conto delle specificità locali ma che poi andranno inevitabilmente calate nelle singole realtà territoriali attraverso criteri chiari, trasparenti e verificabili, anche e soprattutto dopo l’assegnazione.

La nostra realtà è quella di un litorale martoriato negli ultimi decenni dalla presenza antropica e dall’erosione marina e che si trova tra due importanti (e impattanti) città ma che ancora conserva elementi di assoluta qualità e che è inserito in un Parco regionale di rilevanza europea. Se si è capaci di alzare un po’ lo sguardo dal qui e subito, si vedrà che le criticità da affrontare sono molte, e che proprio per questo è necessario approfittare dell’occasione per ripensare il modello sviluppo e le modalità di fruizione del litorale per garantirsi un futuro sostenibile.

L’amministrazione comunale deve farsi promotrice di questo ragionamento collettivo a livello territoriale, rifiutando la logica dei tavoli e delle stanze chiuse, perché, ancora una volta, solo dalla partecipazione e dalla messa in comune di un ragionamento sul futuro del territorio possono uscire delle proposte all’altezza della sfida che ci troviamo davanti.

Abbiamo depositato da tempo un argomento per discutere di tutto questo in consiglio comunale, e un’interpellanza per iniziare al lavorare sul tema della durata delle concessione: chiediamo che non si rimandi oltre la discussione ma si inizi quanto prima ad utilizzare al meglio il tempo a disposizione (entro un anno dovranno essere affidate le concessioni), noi come sempre siamo pronti con le nostre proposte che riguardano la giusta fruizione dei beni comuni, la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale.

Diritti in Comune: Una città in comune-Rifondazione Comunista Pisa

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