Confcommercio: Pieragnoli sia subito rimosso dal suo incarico. Dichiarazioni vergognose contro una dirigente comunale

Già in altre occasioni abbiamo evidenziato la necessità delle dimissioni dell’attuale direttore di ConfCommercio, Federico Pieragnoli, a causa di sue dichiarazioni pubbliche che attestavano l’assoluta inadeguatezza a rappresentare un’associazione così importante.

Crediamo però che questa volta si sia superato ogni limite possibile. Sono semplicemente indecenti, infatti, i commenti diffusi negli scorsi giorni via social da Pieragnoli sull’esito della gara comunale per il servizio dei mercati natalizi che non ha visto vincitrice la sua associazione.

Scrive Pieragnoli: “Devo purtroppo constatare che alcuni dirigenti detengono poteri eccessivi ma sono privi di qualsiasi interesse nel promuovere lo sviluppo qualitativo della città che li ospita temporaneamente, VIVENDO E RISIEDENDO ALTROVE”.

È inammissibile che il Direttore di Confcommercio si permetta di attaccare a mezzo social una dirigente del Comune di Pisa mettendo in dubbio la sua professionalità a causa del luogo in cui lei vive e risiede. Sono frasi intrise di razzismo e di gretto e inqualificabile provincialismo che rievocano nei fatti lo slogan leghista “Pisa ai Pisani” con il solo obiettivo di tutelare alcuni interessi.

Ora basta. Confcommercio rimuova subito Pieragnoli. Ogni silenzio di fronte a simili affermazioni è complicità, come il silenzio del Sindaco e della Giunta. La maggioranza e in particolare la lista “civica” di Confcommercio con il suo assessore e i suoi consiglieri comunali non ha nulla da dire: non si intende difendere gli uffici comunali, per non dispiacere il Direttore di Confcommercio.

Da parte nostra abbiamo già posto la questione nel corso della conferenza dei capigruppo e la porteremo anche nel consiglio comunale di giovedì 15 febbraio con una comunicazione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

