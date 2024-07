Conferenza Stampa su Ddl sicurezza

Questa mattina abbiamo partecipato alla conferenza stampa sotto la Prefettura di Pisa indetta dall’Unione Inquilini nell’ambito di una giornata di mobilitazione contro il Ddl sicurezza e in particolare quanto contenuto nell’articolo 8.

Il Governo Meloni vuole infatti criminalizzare il bisogno abitativo e punire ogni forma di lotta per il diritto all’abitare, mentre fa politiche che mirano a colpire gli inquilini e le famiglie in difficoltà tutelando la rendita.

Per noi si tratta di una lotta fondamentale e per questo domani parteciperemo al dibattito promosso dalla Comunità di quartiere di Sant’Ermete alla Festa del pane per rilanciare una grande alleanza cittadina contro questo provvedimenti, contro il quale abbiamo anche presentato una mozione in consiglio comunale che abbiamo chiesto di discutere quanto prima

