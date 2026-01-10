Consigli di partecipazione: da un anno la destra censura sistematicamente la discussione in Consiglio del nostro argomento. Gravissime le responsabilità dell’assessora Porcaro

Era il 7 gennaio 2025 quando abbiamo depositato in Consiglio comunale l’argomento sulla partecipazione e sull’attivazione o meno dei Consigli di partecipazione che la stessa destra ha deliberato alla fine della scorsa consiliatura e che, per Statuto e Regolamento del Consiglio comunale, sarebbero dovuti partire entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto nel giugno 2023: due anni e mezzo fa.

Nella Conferenza dei capigruppo, per l’ennesima volta, la destra ha bocciato la nostra richiesta di calendarizzazione nel mese di gennaio di questo argomento. Per la dodicesima volta la maggioranza censura la discussione, a dimostrazione della sua assoluta debolezza, provando a nascondere così l’unica verità di fondo: per la destra la partecipazione non è una risorsa ma un problema e quindi non va attivata. Ma la destra non solo impedisce il confronto, avendo bocciato in ogni Conferenza dei capigruppo la nostra richiesta, ma viola apertamente e ripetutamente lo stesso Regolamento che istituisce questi organismi e che è stato approvato, con il nostro voto contrario, alla fine della precedente consiliatura; motivo per il quale abbiamo anche inviato, prima dell’estate, una segnalazione alla Prefettura di Pisa di fronte a questa palese violazione. Gravissime sono le inadempienze dell’assessora competente, ovvero l’assessora Porcaro, che – alla faccia del “civismo” e dell’ascolto della cittadinanza – dimostra ancora una volta la sua assoluta inadeguatezza a ricoprire questo ruolo.

Siamo di fronte a un vero e proprio pasticcio che fa acqua da tutte le parti, tanto che la Giunta Conti non riesce neanche a far partire questi veri e propri “organismi truffa”. Non se ne deve parlare, perché una discussione pubblica in Consiglio comunale renderebbe ancora più evidente l’operazione propagandistica fatta alla fine della precedente consiliatura, oggi inattuabile per carenze regolamentari.

Il nuovo Regolamento non ha istituito, infatti, veri organismi di partecipazione, dotati di funzioni e di poteri specifici, ma strumenti di consenso per chi governa, definiti secondo criteri ultramaggioritari che alterano gravemente i risultati elettorali.

Innanzitutto, è stato ridotto da 6 a 4 il numero degli organismi territoriali, mettendo insieme quartieri molto eterogenei tra loro e accrescendo la distanza tra i cittadini e gli organismi.

Invece di ripristinare qualche forma di elezione diretta degli organismi da parte dei residenti, è stato rilanciato il sistema della cooptazione. I membri di tali organismi non saranno eletti direttamente, ma verranno nominati dai partiti che siedono in Consiglio comunale (non in base a un criterio proporzionale rispetto al risultato elettorale, ma in base a un criterio maggioritario), senza aver definito però i criteri di ripartizione tra le singole forze politiche.

La cooptazione riguarderà, inoltre, anche rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, in una logica estranea al confronto sugli interessi pubblici e generali della cittadinanza, andando incontro ai peggiori interessi corporativi.

In questo nuovo assetto, ancor più antidemocratico e meno trasparente del precedente, gli organismi territoriali continueranno a essere soltanto consultivi, privi di autonomia e di potere decisionale ed economico, con il rischio di essere solo un luogo dove si scambiano favori e interessi e si ratificano le decisioni già prese dalla Giunta.

Per queste ragioni stiamo chiedendo da mesi la discussione in Consiglio comunale per proporre la cancellazione di questo mostro amministrativo, che la destra ha approvato e lasciato inattuato, e riaprire così una vera discussione pubblica su come promuovere un’efficace partecipazione della cittadinanza alle scelte che riguardano la città e i quartieri. È il momento di certificare il fallimento della Giunta, evitando l’attuazione di quanto previsto nel Regolamento attuale o, cosa ancora peggiore, mercanteggiarne l’attuazione: serve azzerare questo percorso.

Da parte nostra riteniamo che l’apertura sistematica delle istituzioni rappresentative alla partecipazione di chi vive nel territorio sia un elemento fondamentale per la democrazia, capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di rendere le istituzioni più trasparenti. Occorre dare vita a nuovi modi di “amministrare”, in grado di colmare la distanza tra cittadine e cittadini e istituzioni, rinnovando le priorità della politica e il suo linguaggio, così da porla realmente al “servizio della comunità”.

Rilanciamo così la nostra proposta di istituire i Consigli di quartiere, direttamente eletti con metodo proporzionale e dotati di reali poteri rispetto al Consiglio comunale e alla Giunta, e di avviare il bilancio partecipativo, in cui le priorità di spesa vengono individuate secondo criteri condivisi con la cittadinanza e con i vari quartieri.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

