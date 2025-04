Consigli di partecipazione: la maggioranza continua a scappare dal proprio fallimento. Occorre fare un nuovo regolamento azzerando il pasticcio della destra

Nell’ultima conferenza dei capigruppo la maggioranza ha bocciato per la terza volta la calendarizzazione del nostro argomento sulla partecipazione e l’attivazione o meno dei Consigli di partecipazione che la stessa destra ha deliberato a fine della scorsa consiliatura e che per statuto e regolamento del consiglio comunale sarebbero dovuti partire entro 6 mesi dall’insediamento del consiglio comunale.

Un vero e proprio pasticcio che fa acqua da tutte le parti tanto che la Giunta Conti non riesce neanche a far partire questi veri e propri “organismi truffa”. Non se ne deve parlare perché una discussione pubblica in Consiglio comunale renderebbe ancora più evidente l’operazione propagandistica fatta a fine della precedente consiliatura, oggi inattuabile per carenze regolamentari.

Il nuovo Regolamento non ha istituito, infatti, veri organismi di partecipazione, dotati di funzioni e di poteri specifici, ma strumenti di consenso per chi governa, definiti secondo criteri ultra maggioritari che alterano gravemente i risultati elettorali.

Innanzitutto, è stato ridotto da 6 a 4 il numero degli organismi territoriali, mettendo insieme quartieri molto eterogenei tra loro e accrescendo la distanza tra i cittadini e gli organismi.

Invece di ripristinare qualche forma di elezione diretta degli organismi da parte dei residenti, è stato rilanciato il sistema della cooptazione. I membri di tali organismi non saranno eletti direttamente, ma verranno nominati dai partiti che siedono in Consiglio comunale (non in base a un criterio proporzionale rispetto al risultato elettorale, ma in base a un criterio maggioritario) senza aver definito però i criteri di ripartizione tra le singole forze politiche.

La cooptazione riguarderà, inoltre, anche rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, in una logica estranea al confronto sugli interessi pubblici e generali della cittadinanza, andando incontro ai peggiori interessi corporativi.

In questo nuovo assetto, ancor più antidemocratico e meno trasparente del precedente, gli organismi territoriali continueranno a essere soltanto consultivi, privi di autonomia e di potere decisionale ed economico, con il rischio di essere solo un luogo dove si scambiano favori e interessi e si ratificano le decisioni già prese dalla giunta.

Per queste ragioni stiamo chiedendo da mesi la discussione in consiglio comunale per proporre la cancellazione di questo mostro amministrativo, che la destra ha approvato e lasciato inattuato, e riaprire così una vera discussione pubblica su come promuovere una efficace partecipazione della cittadinanza alle scelte che riguardano la città e i quartieri. E’ il momento di certificare il fallimento della Giunta evitando l’attuazione di quanto previsto nel regolamento attuale o, cosa ancora peggiore, mercanteggiarne l’attuazione ma serve azzerare questo percorso.

Da parte nostra riteniamo che l’apertura sistematica delle istituzioni rappresentative alla partecipazione di chi vive nel territorio sia un elemento fondamentale per la democrazia, capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di rendere le istituzioni più trasparenti. Occorre dare vita a nuovi modi di “amministrare”, in grado di colmare la distanza tra cittadine/i e istituzioni, rinnovando le priorità della politica e il suo linguaggio così da porla realmente al “servizio della comunità”.

Rilanciamo così la nostra proposta di istituire i Consigli di quartiere, direttamente eletti con metodo proporzionale e dotati di reali poteri rispetto al Consiglio Comunale e alla Giunta, e di avviare il bilancio partecipativo, in cui le priorità di spesa vengono individuate secondo criteri condivisi con la cittadinanza e con i vari quartieri.

