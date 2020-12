Consiglio comunale: abbiamo ottenuto risultati importanti su lavoro, mobilità, gestione dei rifiuti, imposizione fiscale e diritti umani

Lavoro, mobilità, gestione dei rifiuti, imposizione fiscale e diritti umani: sono questi i temi che abbiamo recentemente portato nella discussione in consiglio comunale.

Non solo se ne è discusso, ma grazie a un lavoro di rete dentro e fuori il consiglio siamo anche riusciti a ottenere risultati importanti. Negli scorsi giorni abbiamo reso pubblici i dati delle perdite del People Mover che la giunta si guardava bene di far sapere alla città, nessuno di fronte alla potenza dei numeri ha potuto ignorare le nostre proposte. Lo stesso è successo sui rischi dell’aumento della Tari, sulla situazione dell’IDS e sul sostegno alla mobilitazione per Giulio Regeni e Patrick Zaki.

Questo avviene una settimana dopo l’approvazione all’unanimità della mozione contro la nuova pista di Peretola. Per 7 anni abbiamo presentato e ripresentato quel documento, all’inizio votandolo da soli. Oggi è diventata una posizione assunta da tutta l’istituzione.

Il nostro obiettivo è cambiare questa città, oggi dall’opposizione, nel 2023 amministrandola: è fondamentale costruirla tutti i giorni l’alternativa, con concretezza, senza accontentarci di slogan o belle promesse che non hanno gambe.

Siamo molto felici degli atti che siamo riusciti a far approvare solo nell’ultima seduta del consiglio, anche perché siamo convinti che rappresentino una parte significativa del nostro programma. Un programma che guarda alla soddisfazione dei bisogni, tanto più nella fase di emergenza che stiamo vivendo, ma che non smette di cercare di puntare in alto, anche fuori dai confini cittadini. Non solo Pisa, ma a partire da Pisa.

A questi link potete prendere visione dei atti che siamo riusciti a far approvare dal consiglio:

Una città in comune

