Consiglio Comunale: La pagina nera della destra per la repressione in consiglio comunale

Ieri in consiglio comunale la maggioranza che sostiene in sindaco Conti ha prodotto una profonda frattura democratica nella nostra città che rappresenta uno spartiacque.

La destra ha, infatti, approvato un ordine del giorno vergognoso in cui non si condanna in alcuno modo la violenza della polizia sugli studenti e sulle studentesse picchiati brutalmente dagli agenti in tenuta antisommossa, anzi si parla di vicinanza alle forze dell’ordine. E lo stesso sindaco Conti a parole si esprime in un modo ma negli atti si accoda pienamente ai diktat di Lega e Fdi.

Il tutto è stato condito da una operazione della destra di mistificazione ed omissione dei fatti, per ribaltare la realtà e portare giustificazioni a quello che è accaduto, sostenendo persino la contrarietà alla introduzione dei codici identificativi sulle divise degli agenti in servizio. Una operazione di falsificazione che in queste ore sta portando avanti in prima persona il Ministro Piantedosi che attacca gli studenti e le studentesse scese in piazza.

Gravissime sono le responsabilità di Conti e della sua maggioranza per il messaggio che hanno inviato ieri dal consiglio comunale alla città e al paese.

Al contempo la destra ha bocciato ha bocciato il nostro ordine del giorno dal titolo “Difendiamo il diritto a manifestare nella nostra città. Solidarietà agli studenti e alle studentesse scese in piazza venerdì a Pisa per il cessate il fuoco a Gaza e violentemente ed ingiustificatamente picchiati dalle forze dell’ordine”, con il quale abbiam portato il focus della discussione sulle motivazioni di quella manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza e per fermare il genocidio del popolo palestinese, facendo da megafono alle importanti prese di posizione di studenti e studentesse, docenti e dirigenti scolastici che si stanno susseguendo da giorni.

Rinnoviamo e porteremo avanti anche in questi giorni la richiesta di dimissioni del leghista Ziello che in aula ha ripetuto falsità arrivando persino a difendere le cariche contro gli studenti e le studentesse. E al contempo continuiamo a ripetere che è stata irresponsabile la gestione dell’ordine del pubblico nella giornata di venerdì e chiediamo la rimozione del Questore.

Pisa deve reagire ancora una volta al tentativo avvenuto in consiglio comunale nella giornata di ieri da parte della destra di ribaltare la realtà con partecipazione e determinazione, in gioco ci sono i principi della nostra Costituzione, la libertà di manifestare e di poter scendere in piazza come hanno fatto gli studenti e le studentesse per protestare contro il genocidio in corso del popolo palestinese. Per questo parteciperemo e invitiamo tutta la cittadinanza ad essere presenti alle assemblee pubbliche promosse nell’Università e dai collettivi degli studenti in medi in questi giorni

