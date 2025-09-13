Consiglio comunale: nuovo stop alle sedute per le elezioni regionali. Aeroporto, Palestina, organismi di partecipazione: la destra impedisce qualsiasi discussione

Nuovo stop ai lavori del Consiglio comunale. Dopo il blocco di 2 mesi da metà a metà settembre imposto dalla maggioranza che sostiene il Sindaco Conti ai lavori della assemblea cittadina, nella conferenza dei capigruppo di ieri la destra, con la nostra totale opposizione, ha approvato che dal 25 settembre al 16 ottobre, quindi per altre tre settimane, il consiglio comunale non si riunirà per permettere di fare campagna elettorale per le elezioni regionali, visti anche i tanti consiglieri e consigliere comunali candidati al consiglio regionale.

Senza dubbio questo è un impegno che coinvolge le forze politiche, ma non possiamo accettare che il Consiglio comunale subisca un nuovo stop così lungo mentre decine e decine di Atti Ispettivi (giacciono circa 100 mozioni delle minoranze alcuni risalenti al giugno 2023!) sono fermi ormai da mesi, e alcuni da anni, e molti Argomenti vengano ogni volta posticipati da questa maggioranza per evitare di parlarne.

Infatti, dopo aver bocciato la mozione di iniziativa popolare proposta da Pisa per la Palestina sottoscritta da centinaia e centinaia di persone nello scorso luglio, la destra ha bocciato la nostra richiesta di discutere nel prossimo consiglio comunale del 18 settembre le mozioni a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud flotilla, per il gemellaggio con Gaza e il riconoscimento dello stato palestinese, per il boicottaggio di qualsiasi accordo con aziende israeliane a partire da quelli in essere da parte di Farmacie Spa e a sostegno di Francesca Albanese, atti che abbiamo depositato in tutti questi mesi e in queste ultime settimane. Anche nel nostro Comune si replica così la linea che il Governo Meloni sta portando avanti di complicità e copertura del genocidio che Israele sta conducendo.

Ma non solo. Parimenti grave è la bocciatura della nostra richiesta di discussione dell’argomento relativo alla emergenza lavoro all’interno dello scalo pisano. La destra rifiuta la nostra proposta di un consiglio comunale aperto con i sindacati e i lavoratori e le lavoratrici di Toscana Aeroporti a partire dalle durissime vertenze in corso: dall’handling all’appalto sicurezza, per non parlare del declassamento dello scalo pisano con la relativa riduzione del personale dei Vigili del Fuoco.

Ancora un volta Conti e i suoi sostenitori a parole dicono di interessarsi del futuro dei lavoratori dello scalo pisano ma nei fatti impediscono di parlarne in consiglio per intraprendere quelle azioni incisive necessarie per contrastare le linee di Corporacion America che mirano al loro solo profitto.

Dulcis in fundo. E’ necessario denunciare nuovamente il fatto che da più di 10 mesi chiediamo che si calendarizzi in Consiglio comunale la discussione dell’argomento depositato dal nostro gruppo consiliare sulla partecipazione e l’attivazione o meno dei Consigli di partecipazione, che la stessa destra ha deliberato a fine della scorsa consiliatura e che per statuto e regolamento del consiglio comunale sarebbero dovuti partire entro 60 giorni dall’insediamento del consiglio comunale, avvenuto nel giugno del 2023: due anni fa (!). Ma la destra non solo impedisce il confronto, bocciando anche nella ultima conferenza dei capigruppo la nostra richiesta, ma nulla ha fatto in aperta violazione del Regolamento che istituisce questi organismi approvato alla fine della precedente consiliatura: motivo per il quale abbiamo inviato una segnalazione alla Prefettura di Pisa di fronte a questa palese violazione.

Questo quadro dimostra ancora una volta la gravità di una situazione in cui nei fatti volutamente non si fa lavorare e discutere il consiglio comunale.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

