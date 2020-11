Consiglio comunale: risposta dell’assessore Magnani al question time sulla riduzione dei canoni di affitto per le associazioni culturali

Ascolta la risposta dell’assessore Magnani al nostro question time sulla riduzione dei canoni di affitto per le associazioni culturali dello scorso consiglio comunale.

Ancora una volta Magnani, così come durante l’ultima seduta della terza commissione consiliare, ha fatto lo scaricabarile, lavandosene le mani.

Dopo questa performance di Magnani e grazie alla battaglia fatta in tutti questi mesi e alle proteste delle associazioni, il sindaco ha annunciato la disponibilità ad una delibera per la riduzione dei canoni per le associazioni che usano immobili comunali. Servono atti e impegni concreti perché non c’è più tempo da perdere.

