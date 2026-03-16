Consiglio comunale: vittoria democratica di Diritti in comune. Gli atti non decadono con le dimissioni di Auletta, Contini subentra giovedì 19 marzo sui 100 documenti giacenti

Questo giovedì si terrà il primo consiglio dopo il passaggio dal nostro consigliere Ciccio Auletta alla nuova consigliera Giulia Contini. Un passaggio importante che avviene nel segno della continuità del lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni e della tutela della rappresentanza politica che ci è stata affidata.

Non è stato un percorso semplice: abbiamo lavorato con determinazione per garantire che tutti gli atti depositati in consiglio e nelle commissioni, e ancora non discussi, potessero proseguire il loro percorso. Per noi era fondamentale salvaguardare il lavoro fatto e assicurare che la rappresentanza delle cittadine e dei cittadini non subisse interruzioni.

Come abbiamo raccontato, la maggioranza aveva inizialmente sostenuto che quegli atti decadessero con le dimissioni di Ciccio. Noi abbiamo invece ribadito con forza il principio secondo cui le norme servono proprio a garantire la continuità della rappresentanza, che non è un diritto del rappresentante, ma delle persone rappresentate.

La scorsa settimana abbiamo quindi inviato una formale diffida alla Presidenza del Consiglio. A seguito di un parere del segretario generale, è stato confermato che i nostri atti non decadono e che Giulia subentrerà come firmataria già da giovedì.

È un risultato importante per il corretto funzionamento democratico delle istituzioni e per la continuità del nostro impegno. Entriamo così in consiglio con la forza del lavoro fatto e con la determinazione a proseguire, come sempre, dalla parte della rappresentanza e dei diritti.

Qui il video di Giulia Contini



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