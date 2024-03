Conti chiude la porta in faccia a genitori , bambini e bambine delle scuole Filzi. Fermiamo la cementificazione del giardino della scuola

Oggi la destra ha scritto una pagina vergognosa in Consiglio Comunale. Dalle 16.30 oltre 50 tra genitori, bambini e bambine delle Scuole Filzi sono venuti in comune per consegnare le firme a supporto della mozione di iniziativa popolare per lo stralcio del progetto con cui la Giunta Conti vuole realizzare un parcheggio in parte del giardino della scuola, e una lettera al sindaco fatta dai bambini e dalle bambine in cui si chiede di non toccare il giardino della scuola.

Per oltre 20 minuti prima si è impedito di farli salire in aula: una situazione che si è sbloccata solo dopo le nostre ripetute denunce. Ma non solo, la destra su ordine esplicito e ripetuto del sindaco Conti ha bocciato ripetutamente le nostre richieste di sospendere il consiglio per qualche minuto per incontrare i capigruppo, e consentire la consegna dei documenti. Uno spettacolo indegno, una pagina diseducativa di fronte a decine di bambini e bambine, frutto della prepotenza ed arroganza di questa maggioranza.

Per questo abbiamo lasciato l’aula sospendendo nei fatti il consiglio. Ma la macchina della propaganda di Conti non si è fermata qui, visto che il Sindaco aveva pronte le copie dei rendering del progetto da far vedere a genitori ed insegnanti a dimostrazione che si vuole andare avanti in questo scempio. Nessuna volontà di ascolto, nessun ripensamento. Riteniamo che quanto accaduto sia semplicemente inaudito, non si era mai visto un gruppo di cittadine e cittadini che non viene ricevuto dal consiglio comunale.

Da parte nostra chiederemo che la mozione di iniziativa popolare che oggi è stata depositata con oltre 400 firme sia calendarizzata con urgenza già nel prossimo consiglio.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

