Conti e l’uscita dalla SdS: in commissione va in scena l’arroganza del potere che cancella i diritti e la partecipazione

La seduta della Seconda Commissione Consiliare svoltasi venerdì 28 febbraio per discutere gli argomenti, da noi richiesti nei mesi scorsi, sul progetto del Comune di Pisa di uscire dalla Società della Salute e ciò che questo comporterà nella gestione dei servizi rivolti alle fasce più deboli della popolazione ha mostrato tutta l’arroganza del sindaco Conti, la gestione autoritaria di processi che, invece, si dovrebbero fondare sulla partecipazione della cittadinanza, dei sindacati, del terzo settore e degli altri comuni, nonchè la propaganda come strumento di governo in quanto le scelte fatte non sono supportate da alcun riscontro oggettivo. Questa modalità di governo della cosa pubblica, come se fosse invece cosa propria, avrà ricadute drammatiche sulla popolazione più debole e bisognosa, a fronte di servizi che già sono quasi al collasso.

Siamo ad una destabilizzazione pesantissima della Società della Salute, come denunciamo da mesi, da parte della destra, che è, invece, pienamente responsabile, al pari delle forze di centrosinistra che hanno governato il consorzio in tutti questi anni, della gravissima situazione gestionale ed economica in cui versa il Consorzio ormai da tempo, come da noi ripetutamente evidenziato.

Nella seduta della Commissione svoltasi a gennaio lo stesso Conti aveva annunciato che nel mese di febbraio sarebbe partita la raccomandata per la SdS con la richiesta di recesso. Un modo brutale e propagandistico per riaffermare che la decisione è assunta. Ma ancora una volta eravamo davanti all’ennesima boutade. Infatti non solo non è stata inviata la raccomandata ma il Comune è a zero nel processo istituzionale previsto dalle normative. Come hanno spiegato gli uffici, da noi incalzati, ad oggi non solo non è stata compiuta la ricognizione dei beni mobili, immobili, del personale, del rapporto crediti-debiti, presupposto di legge per procedere alla valutazione del recesso ma mancano anche i dati conoscitivi per farlo. Il sindaco viene così quindi ancora una volta smentito dai fatti. Nulla è poi stato fatto dal Comune sulla rinegoziazione delle convenzioni con la SdS, anzi abbiamo appreso che da 3 mesi il Comune di Pisa risulta assente ingiustificato alle sedute dell’assemblea dei soci della SdS: un fatto scandaloso. Si continua così a rivendicare la proposta della uscita della Sds senza avere alcuna analisi al riguardo.

Ma non solo. Conti ha continuato nel corso della seduta della commissione a ripetere che la decisione di uscire dalla SdS è una “scelta ragionieristica” e non politica, una ennesima bufala a dimostrazione della assoluta debolezza di questa decisione. Senza dimenticare che l’unico studio ad oggi esistente, ovvero quello commissionato alla Fondazione Zancan, dice esattamente l’opposto: da un punto di vista gestionale e tecnico è assolutamente da non perseguire la strada della gestionale monocomunale dei servizi che il Comune non ha mai fatto in tutti questi decenni e quindi non è in grado di svolgere.

La situazione è gravissima e il tempo a disposizione per bloccare Conti è poco. L’obiettivo della destra è portare la delibera per il recesso entro il 30 giugno, presentando un pacchetto blindato i cui contenuti saranno noti solo all’ultimo momento. E’ evidente che la strategia ancora una volta è quella di un’operazione di palazzo che produrrà ulteriori privatizzazioni ed esternalizzazioni con effetti devastanti sul fronte dei servizi ma anche del lavoro; e non è un caso che ad oggi le richieste dei sindacati, come confermato anche ieri in commissione, di aprire un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale non abbiano trovato risposte positive da parte del Comune di Pisa.

Siamo di fronte a dei rischi inauditi sulla tenuta del welfare in tutta l’area pisana.

Da parte nostra dopo l’assemblea pubblica dello scorso 11 febbraio e il lavoro che stiamo portando avanti in commissione, rilanciamo la mobilitazione contro il disfacimento del servizio pubblico e la proposta, che formalizzeremo anche a livello istituzionale nei prossimi giorni, di un Piano di revisione dell’organizzazione e del funzionamento della Società della Salute, che impegni la SdS ad una totale ristrutturazione dell’organizzazione e del funzionamento e al contempo scongiuri il disfacimento dei servizi con l’uscita del comune di Pisa dal consorzio.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritto in comune: Una città in comune – Diritti in comune

