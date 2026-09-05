Contributo affitto: arriva la proroga da noi richiesta a luglio

Il primo settembre il comune di Pisa ha prorogato i termini per la presentazione delle domande del contributo affitto.
Come già avevamo denunciato già a luglio, chiedendo a sindaco e assessora di tornare sui loro passi e concedere una proroga, le tempistiche ricadenti di fatto sul mese di agosto sono ingiuste. Rendono impossibile ricevere aiuti per la compilazione.
Risultato?
A rimetterci sono proprio le persone più fragili e che hanno bisogno di aiuto per muoversi dentro la burocrazia.
Questo rinvio è un piccolo risultato ma non basta.
Serve una programmazione diversa e serve di capire cosa può davvero aiutare le gente partendo dall’ascolto di chi la gente la aiuta tutti I giorni.
Per questo abbiamo un argomento in commissione in cui chiediamo di sentire associazioni e sindacati degli inquilini, aspettiamo di discuterlo per costruire una proposta alternativa.
Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)