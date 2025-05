Contributo all’affitto: nessun successo davanti a tante persone rimaste escluse, la responsabilità è della destra locale e di quella al Governo

Sono usciti i dati sulle persone che quest’anno otterranno nel Comune di Pisa il contributo all’affitto.

Si tratta di un’integrazione pubblica riconosciuta a soggetti che dimostrano una fragilità economica tale per cui sostenere un intero canone di affitto è troppo gravoso ma che possono in parte sopperire autonomamente al pagamento del costo della propria abitazione.

Si tratta insomma di quella che comunemente è stata definita “fascia grigia di fragilità” ma che, a ben vedere oggi colpisce sempre più persone che, tra l’altro, hanno posizioni di reddito tutte fragili rispetto al costo delle case, ma comunque diverse tra loro.

E infatti anche le domande si dividono tra fascia A e fascia B. Ecco, a Pisa sono state ammesse ad ottenere il contributo solo le persone in fascia A e nessuna di fascia B e, complessivamente il contributo è spettato solo alla metà circa degli aventi diritto.

Nel 2024 sono state presentate 949 domande di cui 937 ammesse all’istruttoria e inserite nella graduatoria definitiva. Di queste, 847 sono risultate idonee, e, in tutto 735 hanno presentato regolarmente le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione: ciò significa che 735 persone avrebbero avuto diritto a questo contributo che invece è spettato solo a 421 di loro.

E le altre?

Le altre faticheranno, arrancheranno e probabilmente finiranno ad incrementare la spirale dell’emergenza abitativa che neppure sappiamo come verrà gestita visto l’imminente ritorno della materia nelle mani dirette del comune, senza più deleghe alle SDS e con politiche che negli ultimi anni hanno visto incrementare soltanto i soldi diretti nelle tasche degli albergatori (senza invece investimenti seri ed incisivi in soluzioni alternative come l’agenzia casa o la requisizione dei tanti immobili lasciati sfitti).

La destra è quindi responsabile assoluta della crisi abitativa che colpisce la nostra città al netto di quello che racconta. Così come altrettanto responsabile è la destra del governo Meloni che ha tagliato 300 milioni di euro al diritto alla casa, azzerando il fondo morosità incolpevole e quello per il contributo all’affitto e, allo stesso tempo, criminalizzando il bisogno abitativo con pene da 2 a 7 anni come previsto nel DL sicurezza per chi occupa o detiene senza titolo in ‘ non sua (previsione che potrebbe anche colpire chi rimane in casa senza un contratto dopo lo sfratto).

La nostra risposta politica è su tutti i fronti e parte da un primo elemento: cominciare a dire la verità.

È infatti assolutamente inaccettabile la narrazione dell’assessora Bonanno e del sindaco che a parole si dicono interessate alle persone fragili e nei fatti portano avanti politiche che distruggono i diritti e quel poco di welfare sociale che oggi rimane.

Unione Inquilini Pisa

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

