Un fine settimana a Bologna al TPO. Più di mille, da tutta Italia.

Contro i re. Contro chi concentra potere, ricchezza, armi e decide sulle nostre vite senza mai rispondere a nessuno.

Sindacati, centri sociali, ong, collettivi, pezzi di sinistra politica, attiviste e attivisti che da anni combattono battaglie che si riconoscono come parte di un’unica lotta. Perché una lotta dopo l’altra non basta più. O si tiene insieme il disegno, o i “re” continueranno a vincere.

I re sono molti: sono i governi autoritari, sono le economie di guerra, i decreti sicurezza che normalizzano la repressione, i confini armati contro i migranti, sono anche quelli che speculano su casa, lavoro e reddito. O re o libertà: non è uno slogan, è la linea del conflitto.

Da Bologna esce con forza la necessità di grande nuovo movimento contro la guerra. Un pacifismo radicale, che metta in discussione il riarmo, l’economia del genocidio, la guerra come forma di governo. La guerra fuori e la guerra dentro i nostri territori sono la stessa cosa. E contro questo regime di guerra dobbiamo organizzarci, insieme.

A fine marzo vogliamo una grande piazza nazionale. Perché l’internazionale nera avanza, e noi non possiamo permetterci di arrivare sempre dopo. Dobbiamo avanzare noi. Ora.

