Contro la criminalizzazione degli studenti e delle studentesse, rilanciamo le mobilitazioni per fermare il genocidio del popolo palestinese

Non è la prima volta che la lezione di un docente universitario viene interrotta da studenti e studentesse, come forma di rottura della quotidianità accademica, per informare e comunicare su questioni urgenti che riguardano il futuro di tutte e tutti noi. Avveniva negli anni novanta contro la guerra in Iraq, è avvenuto durante le grandi mobilitazioni contro l’aziendalizzazione degli atenei e i processi di distruzione del sistema universitario pubblico da parte dei governi di centrodestra e centrosinistra, e avviene oggi in centinaia di facoltà di tutto il mondo di fronte ad un GENOCIDIO, il genocidio del popolo palestinese.

Il messaggio che da mesi e mesi gli studenti e le studentesse, insieme ad un fronte di opinione pubblica sempre più ampio, portano avanti è semplice nella tragicità di quanto stiamo vivendo: fermare il genocidio, intraprendere a partire dalla propria quotidianità azioni che spingano i Governi a rompere ogni complicità e fermare Israele. E’ un impegno etico e civile: occorre essere partigiani, prendere parte, documentarsi, lottare per l’umanità.

Per sfondare il muro che in questi anni è stato alzato su quanto avveniva in Palestina e a Gaza hanno svolto molteplici iniziative di ogni tipo, dal volantinaggio alle bandiere sulla Torre di Pisa, dal blocco della stazione a decine di cortei, in cui in alcuni casi sono stati violentemente ed immotivatamente manganellati, come il 23 febbraio del 2024. Studenti e studentesse si sono mobilitati sempre alla luce del sole, mettendoci la faccia, in forma pubblica, rivendicando le azioni compiute.

Ed è esattamente quello che è avvenuto anche quando sono entrati nelle aule del Polo Piagge con le bandiere della Palestina per azioni comunicative che, sia ben chiaro, non hanno leso in alcun modo la libertà di insegnamento dei docenti. Nel corso di questa iniziativa di controinformazione è nato lo scontro verbale con il professor Casella, come gli stessi studenti e studentesse promotori dell’iniziativa hanno documentato, spiegando pubblicamente anche in queste ore quanto accaduto. Ma la strumentalizzazione della destra è scattata ad orologeria, come nel caso delle manganellate nei confronti dello scorso 23 febbraio.

E’ partita un vera e propria gogna mediatica contro gli studenti e le studentesse, come se fossero dei “violenti criminali”: una canea bipartisan che passa dal deputato della Lega Ziello che inneggia alla “cura dei manganelli” per gli studenti e le studentesse, a Salvini, Ceccardi, la Ministra dell’Università, etc…

La narrazione della destra intorno a questi fatti è chiara, un copione già visto: delegittimare e criminalizzare totalmente qualsiasi tipo di lotta per la Palestina, le motivazioni stesse della lotta, e distogliere l’attenzione mediatica dall’escalation del genocidio drammaticamente in corso. E tutto questo, prima ancora che ci fosse una ricostruzione di quanto accaduto.

Così l’interruzione della lezione nella nostra Università diventa ad arte un caso nazionale, mentre cala il silenzio (non a caso) sull’aggressione subita negli scorsi giorni da alcuni manifestanti accoltellati dai fascisti a Roma al ritorno da un corteo per la Palestina. Non sentiamo nessun esponente del Governo dire una parola al riguardo. D’altronde chi ancora oggi parla e denuncia il genocidio viene tacciato dalla destra di essere antisemita, come è accaduto anche alla nostra coalizione in consiglio comunale solo qualche settimana fa.

La realtà è che la protesta per fermare il genocidio cresce sempre più negli atenei di tutto il mondo e in Italia, con un protagonismo decisivo di studenti e studentesse dentro e fuori i luoghi della formazione, conquistandosi con la lotta e con la rottura di spazi spesso negati. Il potere teme tutto ciò, come dimostra la retorica e la narrazione che la destra ha messo in campo anche su questo episodio, come pezzo di una strategia anche in vista dello sciopero generale e generalizzato in cui in forma pubblica, condivisa e plurale abbiamo dichiarato l’obiettivo: bloccare tutto per fermare il genocidio.

