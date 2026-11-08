Contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Solidarietà alla lavoratrice aggredita. La politica si assuma le sue responsabilità

Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla giovane autista di autobus che, a Pisa, è stata vittima di ripetute aggressioni verbali a sfondo razzista durante lo svolgimento del proprio lavoro.Le parole che le sono state rivolte, tra cui «Tu, nera, continua a guidare e non guardarmi», sono espressioni inequivocabili di razzismo, atti di discriminazione che colpiscono la dignità della persona. È particolarmente grave che una giovane donna, all’inizio del proprio percorso professionale, sia arrivata a maturare la decisione di lasciare il lavoro a causa delle umiliazioni e delle aggressioni subite.

Questa vicenda ci pone di fronte a un problema più ampio: la persistenza di un razzismo quotidiano che si manifesta negli spaces pubblici, nei luoghi di lavoro e nelle relazioni sociali e che troppo spesso viene minimizzato o derubricato a episodio isolato.

È evidente che questa vicenda chiama in causa la responsabilità della politica e delle istituzioni, cominciando dall’Amministrazione comunale, ma anche il clima culturale e i messaggi che provengono dalle forze politiche di maggioranza, a livello locale e nazionale. Ne è un esempio la condotta di Fratelli d’Italia — partito al governo della città di Pisa e a cui lo stesso Sindaco ha aderito prendendo la tessera — che, con banchetti e gazebo nei luoghi della quotidianità come il mercato di via Paparelli, promuove campagne ostili e discriminatorie contro le donne che indossano il velo, alimentando un clima diffuso di xenofobia e intolleranza.

Le parole non sono mai neutre: quando la politica costruisce sistematicamente contrapposizioni tra un presunto «noi» e un «loro», quando individua nelle differenze una minaccia e alimenta la paura dell’altro, rende, di fatto, più fragile il terreno della convivenza civile.Esiste, dunque, una responsabilità culturale e politica che non può essere elusa. Le istituzioni hanno il dovere di costruire una città in cui tutte le persone possano vivere, lavorare e partecipare pienamente alla vita della comunità senza subire discriminazioni.

Questo significa assumersi una responsabilità politica precisa: riconoscere il problema, contrastare ogni forma di razzismo e promuovere politiche concrete di inclusione, uguaglianza e convivenza. Scegliere di alimentare la paura, è una precisa scelta politica che produce divisioni, diffidenza e isolamento.Governare, invece, richiede coraggio: il coraggio di contrastare i pregiudizi, di difendere i diritti di tutte e tutti, di promuovere una società aperta e inclusiva.

La paura non può diventare lo strumento attraverso cui si costruisce consenso, né può essere il prezzo che le persone più esposte alla discriminazione sono costrette a pagare. Una comunità si misura dal coraggio con cui difende i diritti di tutte e tutti, senza cedere a paura e pregiudizi.

Diritti in Comune – Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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